OYO का सस्ता जुगाड़ समझ बैठे कपल्स, ऑटो ड्राइवर ने लगाई ऐसी क्लास कि वायरल हो गया नोटिस

Viral Notis Bord: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई अनोखी घटना चर्चा का विषय बन जाती है. कभी कोई अनोखी शादी वायरल होती है तो कभी सड़क पर लगी अजीबो-गरीब तख्ती. इस बार बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर ने ऐसा नोटिस लगाया है, जिसे देखकर लोगों की हंसी छूट गई. ड्राइवर ने सीधे-सीधे कपल्स को ऑटो को OYO समझने से मना कर दिया है. यह नोटिस इतना मजेदार है कि लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

ऑटो ड्राइवर का ‘नो रोमांस’ नियम

दरअसल, बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लैमिनेटेड साइन लगाया है. इस पर साफ लिखा, “रोमांस मत करो. यह एक कैब है, कोई OYO नहीं. कृपया दूरी बनाए रखें और शांत रहें. सम्मान दो और सम्मान लो.” माना जा रहा है कि ड्राइवर ने शायद पहले अपने ऑटो में किसी कपल को ‘गंदी हरकत’ करते देख लिया होगा, जिसके बाद उसने यह नियम बना दिया. इस मजाकिया अंदाज में लिखा नोटिस सोशल मीडिया पर आते ही चर्चा का विषय बन गया.

पहले भी वायरल हुए हैं ड्राइवरों के नोटिस

यह पहली बार नहीं है जब किसी ड्राइवर ने अपने यात्रियों के लिए अनोखे नियम बनाए हों. इससे पहले अक्टूबर 2024 में एक कैब ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी में छह नियम टांगे थे. इनमें लिखा था कि यात्री कैब के मालिक नहीं हैं, ड्राइवर ही असली मालिक है. इसके अलावा विनम्रता से बोलने, दरवाजा धीरे से बंद करने और ड्राइवर पर तेज गाड़ी चलाने का दबाव न डालने जैसी बातें भी उस लिस्ट में शामिल थीं. खास बात यह थी कि उसने अंतिम नियम लाल रंग में लिखा था, “खुद समय पर चलें, ताकि हमें तेज गाड़ी न चलानी पड़े.”

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

जैसे ही यह नया नोटिस वायरल हुआ, लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया और ड्राइवर की तारीफ भी की. किसी ने कहा कि यह ड्राइवर का बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है तो किसी ने नोटिस पर लिखे नाम ‘मनु मिल्की’ पर ही मजाक बना डाला. एक यूजर ने लिखा, “उसका ऑटो है, अगर वह गंदी हरकत नहीं चाहता तो इसमें क्या गलत है?” वहीं एक अन्य ने हंसते हुए लिखा, “यह नाम किसने दिया होगा भगवान?” किसी ने इसे ड्राइवर की सूझबूझ बताया तो किसी ने इसे सबसे मजेदार नोटिस करार दिया. कुल मिलाकर यह अनोखा नियम लोगों के लिए मनोरंजन का नया जरिया बन गया है.