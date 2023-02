Viral News: सड़क पर नेकेड घूम रहा था शख्स, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला, लोग भी रह गए हैरान

Spain News: स्पेन की सड़कों पर एक शख्स कई दिनों से बिना कपड़ों के घूम रहा था. कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए. इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा. लोअर कोर्ट ने उस शख्स पर जुर्माना ठोक दिया. लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो ऐसा फैसला आया, जिस पर लोग हैरान रह गए.

एलेजांड्रो कोलोमार 29 साल के हैं. वह तब सुर्खियों में आए, जब अलादिया में बिना कपड़ों के घूमते हुए पाए गए. इसके बाद निचली अदालत ने उन पर फाइन ठोक दिया. कोलोमार ने अपनी दलील में कहा था कि यह उनकी आजादी का हनन है. दिलचस्प बात है कि वह सिर्फ जूते पहनकर निचली अदालत पहुंचे थे.न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कोलोमार ने बताया कि वह साल 2020 से ही बिना कपड़ों के घूम रहे हैं. कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने आलोचना की.

