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Hindi Newsजरा हटकेकलयुग का कृष्ण, छोटी पड़ी गाय की हाइट तो डाली झुकाकर खड़ा रहा मासूम, वीडियो ने जीता दिल

'कलयुग का कृष्ण', छोटी पड़ी गाय की हाइट तो डाली झुकाकर खड़ा रहा मासूम, वीडियो ने जीता दिल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बालक का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. जो काम ये बालक कर रहा है उसे देख लोग 'कलयुग का कृष्ण' कह रहे हैं. चलिए जानते हैं कैसे ये मासूम गायों की मदद कर रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:21 AM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @theanomworld
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @theanomworld

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनके लिए एक लाइक कम पड़ जाता है. वीडियो अगर बच्चों या बेजुबान जानवरों से जुड़ा हो जो सीधा दिल को छूता है. इन दिनों गायों के साथ एक मासूम का ऐसा ही अंदाज वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो छोटे बच्चे एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर खड़े हैं. इस दौरान वहां एक छोटी गाय आती है और पेड़ की डाली से पत्ते खाने की कोशिश करती है. गाय की हाइट छोटी होने के कारण वो पत्ते नहीं खा पाती. ऐसे में ये मासूम गाय की मदद करता है और चबूतरे से उतरकर नीचे आता है. ये बच्चा उस डाली पर लटक जाता है जिससे हरे पत्तों से भरी डाली नीचे झुक जाती है. 

गाय ने ऐसे खाए हरे पत्ते

वीडियो में देखा जा सकता है कि मासूम डाली पर लटका हुआ है और पूरी ताकत लगाकर उसे झुका रखा है. ऐसे में गाय आराम से हरे पत्तों का आनंद ले पा रही है. ये नजारा देख वहां दो गाय और आ जाती हैं. ये खूबसूरत वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. इस वीडियो को देख लोग खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने तो इस बालक को 'कलयुग का कृष्ण' बता दिया. चलिए पहले ये वीडियो देखते है. 

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यह भी पढ़ें: गुरु का लंगर देख लोको पायलट ने लगाया ब्रेक, रास्ते में रुकी ट्रेन! वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

18 मिलियन लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @theanomworld नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 2.7 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा, ये है सच्चा गौ रक्षक. दूसरे यूजर ने लिखा, कुछ बच्चे बिना पंखों के परियां होते हैं. एक यूजर ने ​तो इस बालक को 'कलयुग का कृष्ण' बताया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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