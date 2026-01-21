ऐसी गाय जो ब्रश लेकर खुद की करती है सफाई! यकीन नहीं है तो खुद ही देख लें Video

Intelligent Cow Viral: ऑस्ट्रिया के एक शांत पहाड़ी गांव में रहने वाली भूरी रंग की गाय वेरोनिका ने वह कर दिखाया है जो आज तक किसी गाय ने नहीं किया था. वैज्ञानिकों के अनुसार, वह पहली गाय है जिसने औजारों का इस्तेमाल करना सीखा और उसे वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया. वेरोनिका लकड़ी की छड़, रेक और डेक ब्रश जैसी चीजों से अपने शरीर को ठीक उसी जगह खुजलाती है जहां उसे खुजली होती है. यह व्यवहार गायों की बुद्धिमत्ता को लेकर बनी धारणाओं को तोड़ देता है.

क्या ये गाय बिना सोचे-समझे खुद को नहीं खुजलाती?

वेरोनिका यूं ही इधर-उधर कुछ नहीं रगड़ती. वह अपनी जीभ से किसी औजार को उठाती है, मुंह में मजबूती से पकड़ती है और फिर उसे अपने शरीर के सही हिस्से तक ले जाती है. अगर उसकी पीठ खुजली कर रही होती है तो वह ब्रश के खुरदरे हिस्से का इस्तेमाल करती है और अगर पेट जैसे नाजुक हिस्से पर खुजली होती है तो वह उसके चिकने हैंडल से खुजलाती है. यह साफ दिखाता है कि वह सोच-समझकर औजार चुनती है.

वैज्ञानिकों ने इसे औजारों का इस्तेमाल क्यों माना?

वियना यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च को जर्नल Current Biology में प्रकाशित किया है. उनके मुताबिक किसी जानवर द्वारा किसी वस्तु को जानबूझकर पकड़कर किसी लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना टूल यूज कहलाता है. वेरोनिका इस पर पूरी तरह खरी उतरती है. करीब 10,000 सालों से इंसान गायों के साथ रह रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब किसी गाय का ऐसा व्यवहार रिकॉर्ड किया गया है.

क्या खुजली ने गाय को इतना चतुर बनाया?

वैज्ञानिकों का मानना है कि वेरोनिका के इलाके में गर्मियों में बहुत ज्यादा हॉर्स फ्लाई होती हैं जो उसे परेशान करती हैं. बार-बार होने वाली खुजली से छुटकारा पाने के लिए उसने औजारों का इस्तेमाल करना सीख लिया. उसकी मालकिन के अनुसार वह तीन साल की उम्र से लकड़ियों के साथ प्रयोग करने लगी थी और धीरे-धीरे उसने अपनी तकनीक को और बेहतर कर लिया.

वैज्ञानिकों ने वेरोनिका को कैसे परखा?

रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने जमीन पर अलग-अलग जगहों पर ब्रश रखे और देखा कि वेरोनिका क्या करती है. उन्होंने पाया कि उसकी जीभ बेहद कुशलता से ब्रश को उठाती है, उसे सही दिशा में घुमाती है और फिर अपने शरीर पर रगड़ती है. दर्जनों प्रयोगों के बाद यह साफ हो गया कि उसका यह व्यवहार पूरी तरह नियंत्रित और सोच-समझकर किया गया है. वैज्ञानिक कहते हैं कि वेरोनिका कोई सुपर गाय नहीं है, बल्कि उसे ऐसे हालात मिले जहां वह अपनी काबिलियत दिखा सकी. खुले चरागाह, औजारों की उपलब्धता और आजादी ने उसे सीखने का मौका दिया.