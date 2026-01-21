Advertisement
trendingNow13081213
Hindi Newsजरा हटकेऐसी गाय जो ब्रश लेकर खुद की करती है सफाई! यकीन नहीं है तो खुद ही देख लें Video

ऐसी गाय जो ब्रश लेकर खुद की करती है सफाई! यकीन नहीं है तो खुद ही देख लें Video

First Cow Veronika: ऑस्ट्रिया की एक गाय वेरोनिका ने लकड़ी और ब्रश जैसे औज़ारों से खुद को खुजलाकर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, जिससे साबित हुआ कि गायें भी टूल्स इस्तेमाल कर सकती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसी गाय जो ब्रश लेकर खुद की करती है सफाई! यकीन नहीं है तो खुद ही देख लें Video

Intelligent Cow Viral: ऑस्ट्रिया के एक शांत पहाड़ी गांव में रहने वाली भूरी रंग की गाय वेरोनिका ने वह कर दिखाया है जो आज तक किसी गाय ने नहीं किया था. वैज्ञानिकों के अनुसार, वह पहली गाय है जिसने औजारों का इस्तेमाल करना सीखा और उसे वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया. वेरोनिका लकड़ी की छड़, रेक और डेक ब्रश जैसी चीजों से अपने शरीर को ठीक उसी जगह खुजलाती है जहां उसे खुजली होती है. यह व्यवहार गायों की बुद्धिमत्ता को लेकर बनी धारणाओं को तोड़ देता है.

क्या ये गाय बिना सोचे-समझे खुद को नहीं खुजलाती?

वेरोनिका यूं ही इधर-उधर कुछ नहीं रगड़ती. वह अपनी जीभ से किसी औजार को उठाती है, मुंह में मजबूती से पकड़ती है और फिर उसे अपने शरीर के सही हिस्से तक ले जाती है. अगर उसकी पीठ खुजली कर रही होती है तो वह ब्रश के खुरदरे हिस्से का इस्तेमाल करती है और अगर पेट जैसे नाजुक हिस्से पर खुजली होती है तो वह उसके चिकने हैंडल से खुजलाती है. यह साफ दिखाता है कि वह सोच-समझकर औजार चुनती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

वैज्ञानिकों ने इसे औजारों का इस्तेमाल क्यों माना?

वियना यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च को जर्नल Current Biology में प्रकाशित किया है. उनके मुताबिक किसी जानवर द्वारा किसी वस्तु को जानबूझकर पकड़कर किसी लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना टूल यूज कहलाता है. वेरोनिका इस पर पूरी तरह खरी उतरती है. करीब 10,000 सालों से इंसान गायों के साथ रह रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब किसी गाय का ऐसा व्यवहार रिकॉर्ड किया गया है.

 

 

क्या खुजली ने गाय को इतना चतुर बनाया?

वैज्ञानिकों का मानना है कि वेरोनिका के इलाके में गर्मियों में बहुत ज्यादा हॉर्स फ्लाई होती हैं जो उसे परेशान करती हैं. बार-बार होने वाली खुजली से छुटकारा पाने के लिए उसने औजारों का इस्तेमाल करना सीख लिया. उसकी मालकिन के अनुसार वह तीन साल की उम्र से लकड़ियों के साथ प्रयोग करने लगी थी और धीरे-धीरे उसने अपनी तकनीक को और बेहतर कर लिया.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

वैज्ञानिकों ने वेरोनिका को कैसे परखा?

रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने जमीन पर अलग-अलग जगहों पर ब्रश रखे और देखा कि वेरोनिका क्या करती है. उन्होंने पाया कि उसकी जीभ बेहद कुशलता से ब्रश को उठाती है, उसे सही दिशा में घुमाती है और फिर अपने शरीर पर रगड़ती है. दर्जनों प्रयोगों के बाद यह साफ हो गया कि उसका यह व्यवहार पूरी तरह नियंत्रित और सोच-समझकर किया गया है. वैज्ञानिक कहते हैं कि वेरोनिका कोई सुपर गाय नहीं है, बल्कि उसे ऐसे हालात मिले जहां वह अपनी काबिलियत दिखा सकी. खुले चरागाह, औजारों की उपलब्धता और आजादी ने उसे सीखने का मौका दिया. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

cowviraltrending

Trending news

65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन