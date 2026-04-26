Crab vs Snake: सांप का सिर काट ककड़ी की तरह चबा गया केकड़ा! वायरल हुआ जंगल का डरावना मंजर

जंगल से केकड़े का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि केकड़ा पेड़ के तने पर चढ़ता है. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि वो एक सांप को काटकर खा रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि केकड़े के मजबूम पंजों में एक सांप का सिर फंसा हुआ है. जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है तो सांप का बाकी बचा हिस्सा दूसरी ओर पड़ा दिखाई देता है. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो ने सबको चौंका दिया है और फूड चेन के सारे समीकरण बदल दिए हैं. केकड़े का सांप खाना नॉर्मल नहीं है. हालांकि केकड़े सांप खा सकते हैं. खासतौर से जलीय केकड़े या कुछ मैंग्रोव केकड़े अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो छोटे या मरे हुए सांपों का शिकार करते हैं. हालांकि यह दुर्लभ है.

वीडियो में सबसे भयानक मंजर तब आया जब कैमरे का फोकस सांप के सिर पर गया. सोप का मुंह खुला हुआ था और आंखें खुली नजर आ रही हैं. सांप हिलता हुआ दिखाई देता है. वो मौत से पहले तड़प रहा था. केकड़े को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो सांप को ककड़ी की तरह कुतरता गया.

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किसने शेयर किया वीडियो

ये खौफनाक वीडियो इंस्टाग्राम पर @natureismetal नाम के पेज से शेयर किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोगों के होश उड़ गए. पोस्ट के कैप्शन में इस केकड़े को 'जॉन विक' बताया गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आमतौर पर ये केकड़े पत्ते, फल और सड़े-गले पदार्थ खाते हैं. लेकिन मीट को पाने के लिए अवसरवादी जीव किसी भी हद तक जा सकते हैं. हालांकि वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि केकड़े ने खुद सांप को मारा या वो पहले से ही मरा हुआ था.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिकिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा इसे क्रेजी फुटेज बताया तो दूसरे का कहना है कि यकीन नहीं होता कि केकड़ा ऐसा भी कर सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.