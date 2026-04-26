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Hindi Newsजरा हटकेCrab vs Snake: सांप का सिर काट ककड़ी की तरह चबा गया केकड़ा! वायरल हुआ जंगल का डरावना मंजर

Crab vs Snake: सांप का सिर काट ककड़ी की तरह चबा गया केकड़ा! वायरल हुआ जंगल का डरावना मंजर

Crab vs Snake Viral Video: कभी-कभी जंगल से ऐसे वीडियो सामने आ जाते है. जो आपको अंदर तक हिला देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो केकडे का सामने आया है जिसने सांप को ककड़ी की तरह खा लिया. वीडियो देख आपका हलक सूख जाएगा.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:46 PM IST
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फोटो क्रेडिट: instagram @natureismetal
फोटो क्रेडिट: instagram @natureismetal

जंगल से केकड़े का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि केकड़ा पेड़ के तने पर चढ़ता है. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि वो एक सांप को काटकर खा रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि केकड़े के मजबूम पंजों में एक सांप का सिर फंसा हुआ है. जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है तो सांप का बाकी बचा हिस्सा दूसरी ओर पड़ा दिखाई देता है. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो ने सबको चौंका दिया है और फूड चेन के सारे समीकरण बदल दिए हैं. केकड़े का सांप खाना नॉर्मल नहीं है. हालांकि केकड़े सांप खा सकते हैं. खासतौर से जलीय केकड़े या कुछ मैंग्रोव केकड़े अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो छोटे या मरे हुए सांपों का शिकार करते हैं. हालांकि यह दुर्लभ है.

वीडियो में सबसे भयानक मंजर तब आया जब कैमरे का फोकस सांप के सिर पर गया. सोप का मुंह खुला हुआ था और आंखें खुली नजर आ रही हैं. सांप हिलता हुआ दिखाई देता है. वो मौत से पहले तड़प रहा था. केकड़े को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो सांप को ककड़ी की तरह कुतरता गया. 

यह भी पढ़ें: पंख होने के बावजूद आसमान से दूर! जमीन पर ही रहते हैं ये 6 पक्षी, हैरान कर देगा लिस्ट का आखिरी नाम

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किसने शेयर किया वीडियो

ये खौफनाक वीडियो इंस्टाग्राम पर @natureismetal नाम के पेज से शेयर किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोगों के होश उड़ गए. पोस्ट के कैप्शन में इस केकड़े को 'जॉन विक' बताया गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आमतौर पर ये केकड़े पत्ते, फल और सड़े-गले पदार्थ खाते हैं. लेकिन मीट को पाने के लिए अवसरवादी जीव किसी भी हद तक जा सकते हैं. हालांकि वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि केकड़े ने खुद सांप को मारा या वो पहले से ही मरा हुआ था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(@natureismetal)

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिकिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा इसे क्रेजी फुटेज बताया तो दूसरे का कहना है कि यकीन नहीं होता कि केकड़ा ऐसा भी कर सकता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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