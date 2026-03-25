छी... वंदे भारत की VIP थाली में निकला रेंगता हुआ कीड़ा, लोग बोले- क्या हमें मारने की तैयारी है!

अब तक लोग कहते थे कि ट्रेन का सफर सुहाना होता है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों के लिए यह सफर डरावना अनुभव बन गया. देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार इस ट्रेन में जब खाना परोसा गया, तो थाली में मटर-पनीर और दही के साथ जिंदा कीड़े रेंगते नजर आए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों का कहना है कि महंगा टिकट लेने के बावजूद ऐसी लापरवाही बेहद चौंकाने वाली है.

थाली में कीड़े: ‘हम पैसे देकर जहर खा रहे हैं?’

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यात्री अपनी प्लेट में रेंगते कीड़ों को दिखाते हुए गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यात्री ने कहा, “ये देखिए, क्या हम पैसे देकर जहर खा रहे हैं?” खाने की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि खाना न सिर्फ खराब था, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है. हैरानी की बात यह रही कि जब इस बारे में ट्रेन स्टाफ से शिकायत की गई, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था.

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सोशल मीडिया पर बवाल: प्रीमियम सेवा पर उठे सवाल

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी महंगी टिकट ली जाती है, तो बदले में इस तरह की सेवा क्यों मिल रही है? कई लोगों ने इसे “विश्वासघात” बताया और रेलवे की जवाबदेही तय करने की मांग की. यात्रियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी प्रीमियम ट्रेनों में खाने को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं.

Kalesh in Vande Bharat train over worms in served food. Attendant said 'Kesar hai..kesar' for the insect leg found in the Dahi. pic.twitter.com/3U4KALgHLc — Kapil (@kapsology) March 25, 2026

रेलवे की जांच, लेकिन भरोसा कैसे लौटेगा?

इस पूरे मामले के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. हालांकि, यात्रियों का कहना है कि केवल जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि खाने की गुणवत्ता और सफाई पर सख्त निगरानी जरूरी है. वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन से लोग बेहतर सुविधा की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं उस भरोसे को कमजोर कर देती हैं. अब देखना होगा कि रेलवे इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है.