Advertisement
trendingNow13153549
Hindi Newsजरा हटकेछी... वंदे भारत की VIP थाली में निकला रेंगता हुआ कीड़ा, लोग बोले- क्या हमें मारने की तैयारी है!

छी... वंदे भारत की VIP थाली में निकला रेंगता हुआ कीड़ा, लोग बोले- क्या हमें मारने की तैयारी है!

Vande Bharat Insect In Train Meal: वंदे भारत ट्रेन में परोसे गए खाने में कीड़े मिलने से यात्रियों में गुस्सा फैल गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने लापरवाही पर सवाल उठाए. रेलवे ने जांच शुरू की, लेकिन यात्रियों ने बेहतर सफाई और गुणवत्ता की मांग की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 25, 2026, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छी... वंदे भारत की VIP थाली में निकला रेंगता हुआ कीड़ा, लोग बोले- क्या हमें मारने की तैयारी है!

अब तक लोग कहते थे कि ट्रेन का सफर सुहाना होता है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों के लिए यह सफर डरावना अनुभव बन गया. देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार इस ट्रेन में जब खाना परोसा गया, तो थाली में मटर-पनीर और दही के साथ जिंदा कीड़े रेंगते नजर आए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों का कहना है कि महंगा टिकट लेने के बावजूद ऐसी लापरवाही बेहद चौंकाने वाली है.

थाली में कीड़े: ‘हम पैसे देकर जहर खा रहे हैं?’

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यात्री अपनी प्लेट में रेंगते कीड़ों को दिखाते हुए गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यात्री ने कहा, “ये देखिए, क्या हम पैसे देकर जहर खा रहे हैं?” खाने की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि खाना न सिर्फ खराब था, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है. हैरानी की बात यह रही कि जब इस बारे में ट्रेन स्टाफ से शिकायत की गई, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर बवाल: प्रीमियम सेवा पर उठे सवाल

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी महंगी टिकट ली जाती है, तो बदले में इस तरह की सेवा क्यों मिल रही है? कई लोगों ने इसे “विश्वासघात” बताया और रेलवे की जवाबदेही तय करने की मांग की. यात्रियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी प्रीमियम ट्रेनों में खाने को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं.

 

रेलवे की जांच, लेकिन भरोसा कैसे लौटेगा?

इस पूरे मामले के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. हालांकि, यात्रियों का कहना है कि केवल जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि खाने की गुणवत्ता और सफाई पर सख्त निगरानी जरूरी है. वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन से लोग बेहतर सुविधा की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं उस भरोसे को कमजोर कर देती हैं. अब देखना होगा कि रेलवे इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Vande Bharat ExpressRailway Food Qualityviral videoIRCTC news

Trending news

नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
Punjab CM
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
Supreme Court
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
LIVE:ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
Petrol Diesel Stock
LIVE:ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार