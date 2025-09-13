क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान
क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Mona Lisa On Omelette: सोशल मीडिया पर अनोखी क्रिएटिविटी को दिखाने वाला वायरल हो रहा है. ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. एक शख्स ने ऑमलेट पर ही मोनालिसा की आकृति बना डाली. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:17 PM IST
क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Omelette Ka Video: बेहतरीन पेंटिंग करते हुए तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा. कुछ लोग दीवार पर पेंटिंग बनाते हैं. कुछ लोग कांच पर इमेज बनाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसने तो क्रिएटिविटी की हदें पार कर दी. वीडियो में इस शख्स ने ऐसा टैलेंट दिखाया है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा. इस शख्स ने ऑमलेट पर मोनालिसा की तस्वीर बना दी. 

कैसे बनाता है मोनालिसा की आकृति?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स ऑमलेट बनाने के लिए गैस पर पेन गर्म करता है. अब ये शख्स कटोरी में एक अंडे को तोड़ता है. इसके बाद ये व्यक्ति एक लकड़ी की स्टिक के एक साइड को अंडे में डुबाता है और इस लिक्विड पेन पर मोनालिसा की आकृति बनाता है. जब तक ये आकृति बनता है तब तक ये जलकर डार्क हो जाती है. इसके बाद ये शख्स बचा हुआ सारा अंडा पेन में डाल देता है और जब ऑमलेट को पलटता है तो उपर मोनालिसा की आकृति साफ दिखाई देती है. इस वीडियो ने ब्रेकफास्ट आर्ट को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है.
वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में  लिखा, "एक प्लेट मोनालिसा लगा दो." दूसरे यूजर ने लिखा, "नाश्ते में क्या खाया मोनालिसा." तीसरे यूजर ने लिखा, "कुछ भी बोलो बंदे में टैलेंट है." इसके अलावा लोगों ने और भी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने मजेदार ऑर्डर करने के अंदाज में लिखा, "हाफ प्लेट अंडालीसा." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rattu13.hai नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

