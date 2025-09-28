Advertisement
trendingNow12940540
Hindi Newsजरा हटके

इस लड़के ने बना दिया पूरा गांव! ट्रैक्टर, वॉटर टैंक, रोड और घर सब कुछ; वीडियो देखकर भी नहीं होगा यकीन

Viral Video: क्रिएटिविटी और टैलेंट की ऐसी मिसाल वायरल हो रही है जिसे देखकर आप भी सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे. एक लड़के ने कार या बाइक नहीं, बल्कि पूरा गांव ही बना दिया. इसमें ट्रैक्टर, नदी, सड़के और घर भी है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस लड़के ने बना दिया पूरा गांव! ट्रैक्टर, वॉटर टैंक, रोड और घर सब कुछ; वीडियो देखकर भी नहीं होगा यकीन

Viral Video: क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है. कोई गाड़ी बना देता है तो कोई बाइक बना देता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी कहेंगे कि​ क्या टैलेंट है. एक शख्स ने गांव का पूरा दृश्य ही बना दिया. इसमें नदी, ट्रैक्टर और पानी का टंकी सब कुछ है.

छोटी-सी नदी से कैसे भरता है पानी का टैंक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का अपना छोटा-सा ट्रैक्टर लेकर आता है और छोटी-सी नदी के पास रोक लेता है. इसके बाद ट्रैक्टर के पीछे लगे छोटे-से पानी के टैंकर को भरता है. टैक्टर में लगे पाइप के एक सिरे को नदी में डालता है और दूसरे सिरे को टैंकर के ढक्कन में डाल देता है. इसके बाद वो मोटर चालू करता है और पानी के टैंक को भर लेता है.

क्या-क्या बनाया?
ट्रैक्टर और नदी ही नहीं, लड़के के पीछे एक पानी की टंकी भी दिख रही है. वहीं वीडियो में दूसरी ओर दिखता है कि घर और सड़क भी मौजूद है. इसके अलावा एक ट्रैक्टर दूर खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है. इस लड़के ने पूरा गांव ही बना दिया. जहां, पानी की मोटर, नदी, खेत, पानी की टंकी और सड़क के साथ घर भी मौजूद हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: कार के साथ ऐसा कारनामा! लोगों को नहीं हो रहा अपनी आंखों पर भरोसा, रुक रुक कर देख रही पब्लिक

Add Zee News as a Preferred Source

 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @a.j_model_maker नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और खूब वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 31 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: हिम्मत तो देखो... ट्रेन से रेस लगा रहा कछुए से हारने वाला खरगोश, यूजर्स बोले- उसेन बोल्ट

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई अपने बचपन के सपने में जी रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरे लायक कोई काम हो तो बताना." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई मुझे भी खेलना है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

talented videoviraltrending

Trending news

भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
;