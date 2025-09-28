इस लड़के ने बना दिया पूरा गांव! ट्रैक्टर, वॉटर टैंक, रोड और घर सब कुछ; वीडियो देखकर भी नहीं होगा यकीन

Viral Video: क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है. कोई गाड़ी बना देता है तो कोई बाइक बना देता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी कहेंगे कि​ क्या टैलेंट है. एक शख्स ने गांव का पूरा दृश्य ही बना दिया. इसमें नदी, ट्रैक्टर और पानी का टंकी सब कुछ है.

छोटी-सी नदी से कैसे भरता है पानी का टैंक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का अपना छोटा-सा ट्रैक्टर लेकर आता है और छोटी-सी नदी के पास रोक लेता है. इसके बाद ट्रैक्टर के पीछे लगे छोटे-से पानी के टैंकर को भरता है. टैक्टर में लगे पाइप के एक सिरे को नदी में डालता है और दूसरे सिरे को टैंकर के ढक्कन में डाल देता है. इसके बाद वो मोटर चालू करता है और पानी के टैंक को भर लेता है.

क्या-क्या बनाया?

ट्रैक्टर और नदी ही नहीं, लड़के के पीछे एक पानी की टंकी भी दिख रही है. वहीं वीडियो में दूसरी ओर दिखता है कि घर और सड़क भी मौजूद है. इसके अलावा एक ट्रैक्टर दूर खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है. इस लड़के ने पूरा गांव ही बना दिया. जहां, पानी की मोटर, नदी, खेत, पानी की टंकी और सड़क के साथ घर भी मौजूद हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कार के साथ ऐसा कारनामा! लोगों को नहीं हो रहा अपनी आंखों पर भरोसा, रुक रुक कर देख रही पब्लिक

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @a.j_model_maker नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और खूब वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 31 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: हिम्मत तो देखो... ट्रेन से रेस लगा रहा कछुए से हारने वाला खरगोश, यूजर्स बोले- उसेन बोल्ट

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई अपने बचपन के सपने में जी रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरे लायक कोई काम हो तो बताना." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई मुझे भी खेलना है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.