मैदान में जादू दिखाने वाली क्रिकेट बॉल ऐसे होती है तैयार, वायरल VIDEO ने खोला बड़ा राज!

क्रिकेट के मैदान में जब गेंदबाज स्विंग और स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देता है, तो हर कोई उस हुनर की तारीफ करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गेंद से ये जादू होता है. आखिर वो बनती कैसे है? हाल ही में एक वायरल वीडियो ने इस राज से पर्दा उठा दिया है. इस वीडियो में क्रिकेट बॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाई गई है. चमड़े के टुकड़ों से लेकर अंतिम पॉलिश तक हर चरण इतना दिलचस्प है कि इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए.

कैसे शुरू होती है बॉल बनाने की प्रक्रिया?

वीडियो में दिखाया गया है कि क्रिकेट बॉल बनाने की शुरुआत लेदर यानी चमड़े से होती है. सबसे पहले इसे लाल रंग में रंगा जाता है और अच्छी तरह सुखाया जाता है, ताकि रंग लंबे समय तक टिके. क्रिकेट में रेड, व्हाइट और पिंक तीन तरह की गेंदों का इस्तेमाल होता है. सूखने के बाद लेदर को एक खास आकार में काटा जाता है. इसके बाद गेंद के अंदर डाले जाने वाले कॉर्क, धागे और कई परतों को तैयार किया जाता है, जिससे गेंद मजबूत बनी रहे और खेल के दौरान अपना आकार न खोए.

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सीम और सिलाई का क्या है राज?

क्रिकेट बॉल की असली पहचान उसकी सिलाई यानी सीम होती है. लेदर के टुकड़ों को हाथों से बेहद सटीक तरीके से जोड़ा जाता है. हर सिलाई बराबर दूरी पर की जाती है और उसे मजबूत बनाया जाता है. यही सीम बाद में गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा हथियार बनती है. गेंद की स्विंग, स्पिन और पिच पर उछाल में सीम की अहम भूमिका होती है. थोड़ा सा एंगल बदलते ही गेंद दिशा बदल देती है और बल्लेबाज को चौंका देती है.

फिनिशिंग और टेस्टिंग क्यों है जरूरी?

गेंद तैयार होने के बाद उसकी फिनिशिंग पर खास ध्यान दिया जाता है. कारीगर हर गेंद को एक जैसी शेप देने की कोशिश करते हैं. इसके बाद मशीन और हाथों से उसकी जांच की जाती है, ताकि उसका वजन, आकार और बाउंस सही रहे. अंत में गेंद पर पॉलिश की जाती है, जिससे वह चमकदार दिखे और मैच के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए. यह वीडियो दिखाता है कि मैदान में चमकने वाली गेंद के पीछे कितनी मेहनत और कारीगरी छिपी होती है.