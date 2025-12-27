बेटिंग नहीं दी तो ट्रैक्टर से खोद डाली पिच, गुस्से में आए शख्स ने ग्राउंड पर मचाया कोहराम

Viral Video: इंटरनेट पर अनगिनत फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियो आपको हंसाने के साथ साथ आपको बचपन की यादों में ले जाती है. ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी. याद कीजिए वो दिन जब स्कूल से आने के बाद दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलते थे. इस दौरान बल्लेबाजी करने को लेकर विवाद हो जाता था तो एक दोस्त बल्ला लेकर ही भाग जाता था. वायरल वीडियो में एक शख्स ने इससे भी दो कदम आगे का काम किया जब उनकी बल्लेबाजी नहीं आई तो वो ग्राउंड में ट्रैक्टर लेकर आ गया और उसके बाद का सीन देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे.

ट्रैक्टर से मारी एंट्री?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बल्लेबाजी ना आने पर एक शख्स ने ट्रैक्टर से पूरी पिच ही खोद डाली. ये तो वहीं अंदाज हुआ, "ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी" ठीक इसी अंदाज में, "ना ​होगी पिच और ना होगी बेटिंग." वीडियो में दिखता है कि एक शख्स ट्रैक्टर चलाकर पिच खोद रहा है और बाकी लोग हाथ में क्रिकेट बेट लिए उसे हैरानी से देख रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

A guy Didn't Get a Chance to Bat in Village Cricket, So He Ploughed the Entire Field

pic.twitter.com/HPlKlsFtjT — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 26, 2025

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. 1 दिन में ही इस वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, काश मेरे पिताजी भी इतने अमीर होते और मुझे जेसीबी चलाने देते मैं तो इनके घर तोड़ देता.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.