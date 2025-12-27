Advertisement
trendingNow13055418
Hindi Newsजरा हटकेबेटिंग नहीं दी तो ट्रैक्टर से खोद डाली पिच, गुस्से में आए शख्स ने ग्राउंड पर मचाया कोहराम

बेटिंग नहीं दी तो ट्रैक्टर से खोद डाली पिच, गुस्से में आए शख्स ने ग्राउंड पर मचाया कोहराम

Village Cricket Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी. गांव में क्रिकेट मैच चल रहा था, इस दौरान एक शख्स को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला तो उसने मैदान में ट्रैक्टर से एंट्री मार दी और पूरी पिच खोद डाली. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटिंग नहीं दी तो ट्रैक्टर से खोद डाली पिच, गुस्से में आए शख्स ने ग्राउंड पर मचाया कोहराम

Viral Video: इंटरनेट पर अनगिनत फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियो आपको हंसाने के साथ साथ आपको बचपन की यादों में ले जाती है. ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी. याद कीजिए वो दिन जब स्कूल से आने के बाद दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलते थे. इस दौरान बल्लेबाजी करने को लेकर विवाद हो जाता था तो एक दोस्त बल्ला लेकर ही भाग जाता था. वायरल वीडियो में एक शख्स ने इससे भी दो कदम आगे का काम किया जब उनकी बल्लेबाजी नहीं आई तो वो ग्राउंड में ट्रैक्टर लेकर आ गया और उसके बाद का सीन देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे.
यह भी पढ़ें: नो डैडी नो... फौजी पिता को ड्यूटी जाने से मना करती रही मासूम, दिल को छू जाएगी ये रिक्वेस्ट

 

ट्रैक्टर से मारी एंट्री?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बल्लेबाजी ना आने पर एक शख्स ने ट्रैक्टर से पूरी पिच ही खोद डाली. ये तो वहीं अंदाज हुआ, "ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी" ठीक इसी अंदाज में, "ना ​होगी पिच और ना होगी बेटिंग." वीडियो में दिखता है कि एक शख्स ट्रैक्टर चलाकर पिच खोद रहा है और बाकी लोग हाथ में क्रिकेट बेट लिए उसे हैरानी से देख रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. 1 दिन में ही इस वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, काश मेरे पिताजी भी इतने अमीर होते और मुझे जेसीबी चलाने देते मैं तो इनके घर तोड़ देता.  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

cricket pitchvillage cricketviral

Trending news

कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
digvijay singh
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच