सबसे मुश्किल है इस देश का ड्राइविंग टेस्ट! छोटी-सी गलती पर हो जाते हैं फेल, जानें पूरा प्रोसेस

Toughest Driving License: आज हम आपको दुनिया के उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं. जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई आसान काम नहीं है. यहां सबसे मुश्किल ड्राइविंग टेस्ट होता है. चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण?
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Driving License: अलग अलग देशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक रूटीन टेस्ट देना होता है और उसे पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है. जिसके बाद आप आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना किसी पहाड़ तोड़ने जैसा है. जी हां, यहां काफी सख्स ट्रेनिंग और टेस्टिंग सिस्टम है. चलिए जानते हैं वो कौन-सा देश है.
दुनिया में सबसे कठिन ड्राइविंग टेस्ट क्रोएशिया का माना जाता है. अगर आप क्रोएशिया में ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले ऑटोस्कोला नाम के एक ऑथराइज्ड ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा. ये कोई ऑफिशियल टेस्ट नहीं है, बल्कि ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले की ट्रेनिंग है. टेस्ट देने से पहले ट्रेनिंग पूरी करनी जरूरी है.
सबसे पहले स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ट्रेनिंग लेनी होती है. इस दौरान कम से कम 30 घंटे के थियोरेटिकल क्लासरूम लेसन शामिल हैं. इस स्कूल में स्टूडेंट को ट्रैफिक नियम, रोड सेफ्टी से जुड़े रूल्स और ड्राइवर की कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में सिखाते हैं.
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कैंडिडेट को 30 घंटे के क्लासरूम लेसन लेने के साथ 35 घंटे के प्रैक्टिकल ड्राइविंग ट्रेनिंग भी पूरी करनी होती है. जानकारी के अनुसार, क्रोएशिया में प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट काफी ज्यादा सख्त होता है. ड्राइविंग टेस्ट के दौरान कैंडिडेट को सिर्फ 3 छोटी गलतियां करने की अनुमति होती है. चौथी गलती करने पर फेल कर दिया जाता है.
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ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद कैंडिडेट को लाइसेंस मिल जाता है. इसके बाद उसे मेडिकल और साइकोलॉजिकल एसेसमेंट पास करना जरूरी है. इससे ये तय हो जाता है कि कैंडिडेट गाड़ी चलाने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ है. इस पूरे प्रोसेस में करीब 90 हजार रुपये का खर्च आता है.
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