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सामने चाय का कप, टीवी के पास बैठी थी महिला... 42 साल बाद खुला बंद कमरा तो अंदर का नजारा देख कांप उठे लोग!

क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में सामने आया एक मामला आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक किस्सों में गिना जाता है. यहां एक महिला की मौत के बाद उसका शव पूरे 42 साल तक उसके फ्लैट में ही पड़ा रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. जब कानूनी विवाद के चलते अधिकारियों ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 05, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:16 AM IST
सामने चाय का कप, टीवी के पास बैठी थी महिला... 42 साल बाद खुला बंद कमरा तो अंदर का नजारा देख कांप उठे लोग!
Image Credit: Image credit: instagram/@fcts

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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