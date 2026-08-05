/सामने चाय का कप, टीवी के पास बैठी थी महिला... 42 साल बाद खुला बंद कमरा तो अंदर का नजारा देख कांप उठे लोग!

जरा सोचिए, अगर कोई इंसान शाम को अपनी कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रहा हो. पास में चाय का कप रखा हो और अगले ही पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाए. उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह हो कि आने वाले 42 साल तक किसी को उसकी कोई खबर ही न मिले.
सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यूरोप के देश क्रोएशिया में ऐसा सचमुच हुआ था. यह घटना आज भी लोगों को हैरान कर देती है. वजह सिर्फ महिला की मौत नहीं, बल्कि यह है कि इतने लंबे समय तक किसी ने उसके दरवाजे तक दस्तक नहीं दी. आखिर जब कमरा खुला, तो अंदर जो दिखाई दिया, उसने पुलिस से लेकर आसपास रहने वाले लोगों तक सभी को झकझोर कर रख दिया.
Daily Star की रिपोर्ट के अनुसार, यह कहानी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में रहने वाली हेडविगा गोलिक की है. उनका जन्म साल 1924 में हुआ था. वह अकेले अपने फ्लैट में रहती थीं और शांत स्वभाव की मानी जाती थीं. पड़ोसियों के मुताबिक, उन्हें आखिरी बार साल 1966 में देखा गया था. इसके बाद अचानक वह नजर आना बंद हो गईं. शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद उन्होंने शहर छोड़ दिया होगा या कहीं रिश्तेदारों के पास चली गई हों. धीरे-धीरे समय बीतता गया और लोगों ने उनके बारे में सोचना भी बंद कर दिया.
सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि इतने लंबे समय तक किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हेडविगा आखिर कहां हैं. उनका फ्लैट बंद रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला. पड़ोसी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे और समय के साथ सबने मान लिया कि वह अब वहां नहीं रहतीं. इस बीच न तो किसी ने उनकी तलाश की और न ही किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
साल 2008 में इस फ्लैट को लेकर एक कानूनी विवाद सामने आया. इसी मामले की जांच के लिए पुलिस और अदालत के अधिकारी फ्लैट तक पहुंचे. जब दरवाजा नहीं खुल सका, तो उसे तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया. कमरे के अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया.
अधिकारियों ने देखा कि कमरे में लगभग हर चीज वैसी ही रखी थी, जैसे किसी ने उसे वर्षों पहले छोड़ दिया हो. सबसे हैरान करने वाला दृश्य कमरे के बीच में था. हेडविगा गोलिक अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी हुई थीं. उनका शरीर कंबलों में लिपटा हुआ था. सामने टीवी रखा था और पास ही चाय का कप भी मौजूद था. कमरे में मौजूद सामान देखकर ऐसा लग रहा था, मानो समय वहीं थम गया हो.
जांच के दौरान अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि महिला की मौत अचानक हुई थी. संभावना जताई गई कि वह टीवी देख रही थीं और चाय पी रही थीं, तभी उनकी जान चली गई. चूंकि कमरे का दरवाजा बंद था और वह अकेली रहती थीं, इसलिए किसी को इस घटना की जानकारी ही नहीं मिल सकी. समय बीतने के साथ उनका शरीर वहीं पड़ा रहा और बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही.
जब इस घटना की जानकारी सामने आई, तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने हैरानी जताई कि आखिर कोई इंसान इतने साल तक गायब रहे और किसी को इसकी खबर तक न हो. कई लोगों ने इसे अकेलेपन की सबसे दर्दनाक कहानी बताया, तो कुछ ने कहा कि यह समाज के बदलते रिश्तों की सच्चाई भी दिखाती है.
यह मामला सिर्फ एक रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कई बार इंसान भीड़ के बीच रहकर भी बिल्कुल अकेला हो जाता है. अगर आसपास रहने वाले लोग समय-समय पर एक-दूसरे का हालचाल लेते रहें, तो शायद ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है. हेडविगा गोलिक की कहानी आज भी यही सवाल छोड़ जाती है कि क्या आधुनिक जिंदगी की भागदौड़ में हम अपने आसपास रहने वाले लोगों से इतने दूर हो चुके हैं कि उनके होने या न होने का भी पता नहीं चलता? शायद यही इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक सच है.
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