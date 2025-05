हाथी पर मगरमच्छ ने चुपके से किया अटैक, भयंकर लड़ाई का Video वायरल; देखें आखिर में कौन जीता

Elephant Crocodile Fight Video: माताएं बहादुर होती हैं और अपनी संतान को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकती हैं. चाहे जंगली जानवर हों या सभ्य मनुष्य, सभी माताएं अपने बच्चे पर आने वाले किसी खतरे को भांपते ही उग्र हो जाती हैं. हालांकि जानवरों का व्यवहार अप्रत्याशित होता है, लेकिन जब उनकी संतान पर किसी खतरे की बात आती है, तो वे खतरे का सामना करने से पहले दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं सोचते. यहां हम एक मादा हाथी का एक विशाल मगरमच्छ पर हमला करने और अपने बच्चे की रक्षा करने का वीडियो लेकर आए हैं. इसमें आप दोनों के बीच हुई भयंकर लड़ाई का वीडियो देख सकते हैं.

हाथी के सामने मगरमच्छ ने कर दिया सरेंडर

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ा हाथी अपने छोटे बच्चे के साथ तालाब से पानी पी रहा है. अपनी सूंड़ का यूज करके मादा हाथी अपने बच्चे को नहलाने की कोशिश कर रहा होता है. हालांकि, उन्हें यह नहीं पता होता कि तालाब में एक विशालकाय मगरमच्छ है, जो डूबकर शिकार करने की तलाश में था. अचानक मगरमच्छ आगे बढ़ता है और वह हाथी पर छलांग लगाता है. इस पर मादा हाथी ने उसे भांप लिया और फिर तुरंत ही हमला कर दिया. खतरे की परवाह किए बिना मादा हाथी लगातार मगरमच्छ पर अपना पैर रखता रहा, जबकि इस डर से हाथी का बच्चा अपनी मां के करीब ही रहता है.

The extent to which elephants can go in protecting their calves is mind boggling. Here is a small incidence. The Crocodile had to surrender pic.twitter.com/ntbmBtZm9F

— Susanta Nanda (@susantananda3) April 14, 2023