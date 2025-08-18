मौत को छूकर वापस आया शख्स! खाना खिलाते वक्त मगरमच्छ ने किया हमला, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

Crocodile attack viral video: इंटरनेट पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मगरमच्छ ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया जो उसे खाना खिला रहा था. दरअसल जानवरों के इस तरह के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन खाना खिलाने गए शख्स पर ही हमला कर देने का वीडियो काफी चर्चाओं में बना हुआ है. आपने कई वीडियोज में देखा होगा कि मगरमच्छ बड़े-बड़े जानवरों को अपना शिकार बना लेता है. हालांकि यह वायरल वीडियो बेहद खौफनाक और चौंकाने वाला है.

शख्स को पानी में खींचने का प्रयास

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति मगरमच्छ को मांस खिलाने गया है. मगरमच्छ पानी में काफी शांत था. जैसे ही शख्स उसके थोड़ा पास आया तो मगरमच्छ तेजी के साथ उस व्यक्ति की तरफ दौड़ने लगा. हालांकि मगरमच्छ को अपनी तरफ आते देख वह व्यक्ति मांस को पानी में ही फेंकते हुए भागने लगता है. इसके बाद जैसे ही वह पानी में से निकलने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है. इस दौरान मगरमच्छ लगभग उसके पास आ जाता है और आदमी काफी डर जाता है. हालांकि इसी बीच एक ट्रेनर बीच में आ जाता है और मगरमच्छ को कंट्रोल करता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आदमी बहुत मुश्किल से मगरमच्छ के चंगुल से बच पाता है.

लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने काफी संख्या में प्रतिक्रियाएं दी. यह वीडियो एक्स पर @Brutal_0s नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 63 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- ओह, तुम्हें नहीं पता कि तुम भी उसके लिए भोजन हो. वहीं दूसरे यूदर ने लिखा- मगरमच्छ बहुत भूखा था, इतनी छोटी सी चीज उसके लिए काफी नहीं थी. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि उसकी जिंदगी दो बार उसकी आंखों के सामने घूम गई.