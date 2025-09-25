पानी पी रहा था चीता और अंदर से निकल आया खूंखार शिकारी, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Viral Video: जंगल का एक ही नियम होता है 'जो कमजोर है वो मारा जाएगा.' अक्सर कमजोर जानवर किसी ताकतवर का शिकार बन जाते हैं, लेकिन कभी-कभी इसका उल्टा भी हो जाता है. जंगल से ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें शिकारी ही शिकार बन जाता है. जब दो ताकतवर जानवरों का आमना-सामना होता है तो कई बार खौफनाक मंजर देखने को मिलता है. ऐसा ही खूंखार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक चीता और मगरमच्छ की जंग होती दिखाई दे रही है.

कैसे झपटा मगरमच्छ?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में खौफनाक मंजर तब दिखाई पड़ता है. जब पानी पीते एक चीते को मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़े में दबोच लेता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में एक जलाशय के किनारे एक चीता आता है और बड़ी ही सावधानी से पानी पीने लगता है. यूं तो चीता एक फुर्तीला शिकारी है, लेकिन यहां वो चूक गया. इस दौरान पानी के अंदर से अचानक खतरनाक मगरमच्छ निकलता है और पलक छपकते ही चीते की गर्दन को अपने मजबूत जबड़े में दबोच लेता है.

कहां लेकर जाता है मगरमच्छ?

इसके बाद मगरमच्छ चीते को पानी के अंदर ले जाता है. इस दौरान चीता भी मगरमच्छ की पकड़ से छूटने के लिए काफी झटपटाता है, लेकिन कामयाब नहीं होता है. आखिरकार चीता मगरमच्छ का शिकार बन जाता है. ये पूरा खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @animalfamily_history नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके है. इसके अलावा खबर लिखे जाने तक 300 से ज्यादा यूजर इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस खौफनाक वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "क्या कैच है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अगर वो जगुआर होता तो मगरमच्छ की गर्दन पकड़कर पानी से बाहर आता." तीसरे यूजर ने लिखा, "कैमरामैन ने बिल्ली का ध्यान भटका दिया."

