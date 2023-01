Viral: मगरमच्छ को बॉडी मसाज देती हुई दिखी लड़की! वीडियो देखकर भड़क गए लोग और फिर...

Crocodile Massage By Girl: पिछले दिनों एक मगरमच्छ एक शख्स को अपने जबड़े से बुरी तरह घायल कर दिया और एक अन्य मगरमच्छ ने एक लड़के को पानी में खींचकर मार दिया था लेकिन फिर भी कुछ लोग जानबूझकर खतरा मोल लेते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की एक मगरमच्छ का बॉडी मसाज करती नजर आई है.

बिना झिझके बड़े ही आराम से

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि एक लड़की बिना डरे और बिना झिझके बड़े ही आराम से उस मगरमच्छ की मसाज करती नजर आ रही है. इस दौरान कभी वो मगरमच्छ के पैर दबा रही है, तो कभी कंधे सहला रही है. इतना ही नहीं मगरमच्छ काफी आराम से लेटा हुआ है.

मसाज का पूरा आनंद उठा रहा

हैरानी की बात यह भी है कि मगरमच्छ को देखकर ऐसा लग रहा है मानों वो भी मसाज का पूरा आनंद उठा रहा है. इतना ही नहीं वीडियो में लड़की दिख रहा है कि मगरमच्छ के पीछे बैठी हुई है और उसे लगातार पुचकार रही है. जैसे ही यह वीडियो पोस्ट किया गया यह वायरल हो गया.

हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कबका है और कहां का है लें वायरल जरूर हो रहा है. एक यूजर ने लिखा कि मगरमच्छ इतना खतरनाक जानवर है फिर भी उसके साथ इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है. तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि यह पालतू है.

She is crazy or what?pic.twitter.com/OoX46BKjYn

— Figen (@TheFigen_) December 27, 2022