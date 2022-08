Crocodile Attack: खूंखार मगरमच्छ ने इस शख्स पर मारा झपट्टा, वायरल वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर भरोसा

crocodile Viral Video: मगरमच्छ ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है और मन में डर का भाव आ जाता है. सोचिये अगर किसी का हकीकत में मगरमच्छ से सामना हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी. ऐसा ही डरा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मगरमच्छ एक शख्स का पीछा कर रहा है और वह इस खतरनाक जानवर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है.

मगरमच्छ का वीडियो हो रहा वायरल

कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि डायनासोर प्रजाति में से मगरमच्छ ही एक मात्र जानवर बचा हुआ है. मगरमच्छ आकार में जितना बड़ा होता उतना ही खतरनाक भी होता है. मगरमच्छ के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि वह अपने शिकार को बख्शता नहीं है. उसके मजबूत जबड़े में एक बार शिकार फंस जाए तो फिर निकल पाना नामुमकिन ह.

IFS सुशांत ने शेयर किया वीडियो

मगरमच्छ के बड़े जबड़े और उसकी घूरती निगाहें दहशत पैदा करने के लिए काफी हैं. यही कारण है कि हर कोई इन जानवरों से हमेशा दूरी ही बनाए रखता है. अब बात करते हैं वायरल वीडियो की, इस वीडियो में मगरमच्छ को एक बाड़े के अंदर आदमी की तरफ सरपट दौड़ते देखा जा सकता है. वायरल वीडियो में मगरमच्छ अपने पंजों पर खड़े होकर आदमी की ओर चार्ज करता दिखाई दे रहा है. IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर पेज पर इस चौंका देने वाले वीडियो को पोस्ट किया है.

यहां देखें चौंका देने वाला वीडियोः

I had never seen a crocodile galloping pic.twitter.com/PjdnaDVrss

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2022