शेरों ने मिलकर कर दिया इस मगरमच्छ का खात्मा, जंगल से आया सांसें अटका देने वाला वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के भयानक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी दो खूंखार जानवर आमने-सामने आ जाते हैं. कभी कई जानवर मिलकर खुद से ताकतवर जानवर को शिकार बना लेते हैं. कई बार शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है. इस बार सोशल मीडिया पर जो जंगल का वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें 4 शेर मिलकर एक मगरमच्छ को अपना शिकार बना रहे हैं.

कैसे शिकार बना मगरमच्छ?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 शेर मिलकर एक मगरमच्छ को घेर लेते हैं. इस दौरान मगरमच्छ भी खुद के बचाव में कई बार पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है. इस दौरान सबसे पहले एक शेरनी मगरमच्छ की पूंछ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पलट जाता है. उसके बाद दूसरा शेर भी इस मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर बच जाता है. काफी देर से संघर्ष चलता रहता है और आखिर में शेर मगरमच्छ की गर्दन को अपने मजबूत जबड़े में दबा लेता है. अब ये शेर मिलकर इस मगरमच्छ को अपना शिकार बना लेते हैं. वीडियो में दिख रहा जानवर मगरमच्छ दिखाई देता है, हालांकि ये घड़ियाल भी हो सकता है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @latestkruger नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 36 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, 3 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद लोगों ने दी प्रतिक्रिया?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी संख्या में कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "शेर बहादुर होते हैं. अपने से बड़े मुंह वाले जानवर को कैसे काट देते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "बेचारा मगरमच्छ कैमरामैन मदद के लिए क्यों नहीं गया."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.