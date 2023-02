मगरमच्छ ने बच्चे के शव को पीठ पर लादा, नदी किनारे जाकर परिवार को सौंपा- VIDEO ने मचाई सनसनी

Crocodile Handover Kid Dead Body: एक चौंकाने वाली घटना में, एक विशालकाय मगरमच्छ एक डूबे हुए बच्चे के शरीर को ले जाते हुए कैमरे में कैद हो गया. भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (Shushant Nanda) द्वारा शेयर की गई क्लिप में एक मगरमच्छ को पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है. बचाव दल की नाव के पास पहुंचने पर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक बच्चे का शव है. एक शख्स छोटे बच्चे के शरीर को ऊपर खींचता है और उसे सुरक्षित रूप से नाव पर रख देता है.

बच्चे के शव को मगरमच्छ ने निकाला बाहर

सुशांत नंदा ने क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “अजीब लेकिन सच बात है… एक विशाल मगरमच्छ अपनी पीठ पर एक डूबे हुए बच्चे के शरीर के साथ दिखाई देता है और उन्हें सौंप देता है. इंडोनेशिया की यह नदी मगरमच्छों से भरी हुई थी, परिवार इसे खोजने में विफल रहा था. वीसी: गल्फ टुडे.” वीडियो शेयर किए जाने के बाद से ट्विटर पर एक लाख 31 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. मगरमच्छ के असामान्य व्यवहार को देखकर नेटिजन्स हैरान रह गए.

Strange but true…

A huge crocodile appears with the body of a drowned child on its back & hands it over. The family had failed to find it from a the crocodile infested river in Indonesia.

VC:Gulf Today pic.twitter.com/HDSuKezRSh

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 24, 2023