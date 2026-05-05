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Hindi Newsजरा हटकेआदमखोर मगरमच्छ का ड्रोन से पीछा, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट... पेट से निकले इंसान के हाथ और 6 जोड़ी जूते! पढ़ें खौफनाक कहानी

'आदमखोर' मगरमच्छ का ड्रोन से पीछा, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट... पेट से निकले इंसान के हाथ और 6 जोड़ी जूते! पढ़ें खौफनाक कहानी

Crocodile Found With Human Remains: दक्षिण अफ्रीका की कोमाटी नदी (Komati River) से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसान और वन्यजीवों के बीच के संघर्ष की डरावनी तस्वीर पेश की है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक विशालकाय मगरमच्छ को ड्रोन से ट्रैक करने के बाद उसे एयरलिफ्ट किया गया, जिसके पेट से एक लापता बिजनेसमैन के अवशेष बरामद हुए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 01:49 PM IST
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Image credit: X/@CollinRugg
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Crocodile Found With Human Remains: दक्षिण अफ्रीका की कोमाटी नदी (Komati River) से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. वहां एक विशालकाय 15 फीट के मगरमच्छ को, जिसने एक बिजनेसमैन को अपना निवाला बना लिया था, ड्रोन की मदद से ट्रैक किया गया और फिर एक फिल्मी स्टाइल के ऑपरेशन में उसे एयरलिफ्ट किया गया. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब इस आदमखोर का पेट फाड़ा गया, तो उसके अंदर से जो मिला, उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए. यह खौफनाक ऑपरेशन एक लापता 59 वर्षीय होटल मालिक, गेब्रियल बतिस्ता (Gabriel Batista) की तलाश के दौरान अंजाम दिया गया.

लापता व्यक्ति से शुरू हुई पूरी कहानी

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 59 साल के कारोबारी गेब्रियल बतिस्ता से जुड़ा है, जो अचानक लापता हो गए थे. बताया गया कि वह बाढ़ के दौरान नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज बहाव में बह गए. इसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें इलाके में मौजूद खतरनाक मगरमच्छों ने निशाना बना लिया होगा.

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ड्रोन से हुई मगरमच्छ की पहचान

इसके बाद रेस्क्यू टीम ने कई दिनों तक नदी और आसपास के इलाके में खोज अभियान चलाया. इस दौरान ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली गई. तभी रेस्क्यू टीम को एक बेहद बड़ा मगरमच्छ नजर आया, जो बाकी मगरमच्छों से अलग व्यवहार कर रहा था. वह न तो पानी में जा रहा था और न ही किसी हलचल पर प्रतिक्रिया दे रहा था. उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था, जिससे अधिकारियों को शक हुआ कि उसने हाल ही में कुछ बड़ा शिकार किया है.

खतरनाक ऑपरेशन: हवा से उतारा गया अफसर

जब शक पक्का हो गया, तो अधिकारियों ने उस मगरमच्छ को मारने का फैसला लिया. इसके बाद एक बेहद जोखिम भरा ऑपरेशन शुरू हुआ. एक पुलिस अधिकारी को हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया, जहां चारों तरफ दूसरे मगरमच्छ भी मौजूद थे. अधिकारी ने जान जोखिम में डालकर उस मृत मगरमच्छ को रस्सी से बांधा, जिसके बाद उसे हवा में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाया गया.

पेट खोलते ही सामने आया डरावना सच

जब मगरमच्छ को जमीन पर लाकर उसकी जांच की गई, तो अंदर से जो मिला, उसने सभी को हिला दिया. उसके पेट में इंसानी शरीर के कई हिस्से मिले, जिनमें कटे हुए हाथ, पसलियों का हिस्सा और मांस के टुकड़े शामिल थे. एक उंगली में अंगूठी भी मिली, जिसे लापता कारोबारी की बताई जा रही है.

6 जोड़ी जूते ने बढ़ाई चिंता

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि मगरमच्छ के पेट से सिर्फ इंसानी अंग ही नहीं, बल्कि करीब 6 जोड़ी जूते भी मिले. इन जूतों का उस लापता व्यक्ति से कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है. इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि यह मगरमच्छ पहले भी कई लोगों का शिकार कर चुका हो सकता है. अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है.

अब भी जारी है जांच

फिलहाल मिले अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए जांच की जा रही है, जिससे यह पक्का किया जा सके कि ये गेब्रियल बतिस्ता के ही हैं या नहीं. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इलाके में और मगरमच्छों ने भी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं भी हो सकता है.

रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना

इस घटना ने उस जगह के आसपास रह रहे लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है. यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है. प्रकृति के खतरों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, यह इस मामले से साफ दिखता है. ड्रोन, हेलीकॉप्टर और टीम की बहादुरी से सच सामने जरूर आ गया, लेकिन इसने कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाढ़ के समय ऐसे इलाके और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जहां पहले से ही जंगली जानवर मौजूद हों.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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