Fight Video: कछुए को जबड़े में डाला और फिर जोर-जोर चबाने लगा मगरमच्छ, आखिर में दिखा ऐसा ट्विस्ट

Crocodile Video: दुनिया में ऐसे कई खतरनाक जानवर हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ सकते हैं. खतरनाक जानवरों में से एक मगरमच्छ भी है जो अपने मजबूत जबड़े से अचानक हमला कर सकता है. सोशल मीडिया पर कई तरह के वायरल वीडियो (Fight Viral Video) चलते रहते हैं. कहीं, कुत्ते-बिल्ली की लड़ाई तो कहीं शेर-भैंस के बीच जानलेवा हमला. कुछ इसी तरह का एक और वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचाए हुए है. यह वीडियो मगरमच्छ और कछुए (Crorodile Turtle Fight) के बीच का है, जब मगरमच्छ ने अचानक कछुए पर हमला कर दिया, लेकिन कछुए ने अपने शातिर दिमाग से जान बचा ली.

मगरमच्छ ने कछुए पर कर दिया हमला

जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि खुले मैदान में एक मगरमच्छ पहले जमीन पर लेटा होता है, तभी वहां एक कछुआ भी आ पहुंचता है. मगरमच्छ के करीब पहुंचते ही कछुआ रुक जाता और इसी का फायदा उठाते हुए मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया. उसने कछुए को चबाने के लिए अपने जबड़े में रखा. लेकिन मगरमच्छ इस बात से अनजान होता है कि आखिर उसे कैसे शिकार बनाया जाए. कछुए के पीठ पर अपने जबड़े से चबाने की कोशिश करता है. लेकिन मजबूत पीठ को वह चबा नहीं सका और आखिर में मगरमच्छ नाकाम रहता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा वायरल

होम शार्क टीवी (Home Shark TV) के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुए इस वीडियो को करीब 3 साल हो गए, लेकिन आज भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. यही वजह है कि इसे अभी तक 4 करोड़ 75 लाख बार देखा जा चुका है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है 'मगरमच्छ कछुए को खाने की कोशिश कर रहा है' (Alligator tries to eat Turtle). इस वीडियो को सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी खूब शेयर किया गया है.