इतनी पड़ी ठंड कि बर्फ में जम गया मगरमच्छ का जबड़ा, हथौड़ी से पीटकर यूं बचाई जान

Crocodile Video: जैसा कि हमने मगरमच्छ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखें हैं. वह हमला करने के पहले कई घंटों से घात लगाए बैठे होते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो फुर्ती से हमला कर देते हैं. हालांकि, जब उनका पेट भरा होता है तो शांत-चित अवस्था में चले जाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि मगरमच्छ ठंडे खून वाले जीव हैं. क्या होता है जब तापमान नीचे चला जाता है और सूरज की किरणें ज्यादा नहीं होती हैं? सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें चकमका जाएंगी. ऐसी ठंड पड़ी कि नदी का पानी जम गया और उसमें मौजूद एक मगरमच्छ का जबड़ा फंस गया.

जमी हुई झील से मगरमच्छ को बाहर निकालने का वीडियो

ठंड के मौसम में मगरमच्छ चुपचाप शांत चित अवस्था में चले जाते हैं. मगरमच्छ की मदद करने वाले एक शख्स के एक नए वीडियो ने इंटरनेट पर कई लोगों के फैंस को हैरान कर दिया है. तंसु येजेन द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने मगरमच्छ की जान बचाने के लिए जमी हुई झील के चारों तरफ हथौड़ा चलाता है. मगरमच्छ का सिर पानी के बाहर निकला होता है और बाकी का हिस्सा ठंडे पानी के नीचे होता है. वीडियो में, जॉर्ज हावर्ड नाम के शख्स ने वॉइस-ओवर किया, जिसने बताया कि वह जीवों को मुक्त करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उनके शरीर के चारों ओर जमी बर्फ को पिघलाकर उन्हें आराम देने की कोशिश कर रहा था.

Alligators survive in frozen swamps by sticking their noses through the ice to breathe. Reptiles shut down their metabolism, and they don't need to eat their heart rate slows down, their digestive system slows down, and they just sit and wait for the heat. pic.twitter.com/YAQiSwlOAc

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 16, 2022