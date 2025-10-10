Advertisement
trendingNow12955473
Hindi Newsजरा हटके

कौन है वो करोड़पति कंटेंट क्रिएटर लड़की, जिसने 680 करोड़ रुपये छोड़ा और खेत में खुद चला रही हल!

OnlyFans Viral Story: केवल 21 साल की उम्र में 680 करोड़ रुपये कमाने वाली OnlyFans स्टार सोफी रेन ने अचानक अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर गांव की सादगी भरी जिंदगी चुन ली. अब वो गायों, बकरियों और मुर्गियों की देखभाल करती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है वो करोड़पति कंटेंट क्रिएटर लड़की, जिसने 680 करोड़ रुपये छोड़ा और खेत में खुद चला रही हल!

OnlyFans Crorepati: सिर्फ 21 साल की उम्र में सोफी रेन का नाम उन टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में शामिल था जिन्होंने OnlyFans से करीब ₹680 करोड़ कमाए. लेकिन जहां बाकी लोग ऐसे पैसे से आलीशान महलों और विदेश यात्राओं के सपने देखते हैं, वहीं सोफी ने इसके उलट रास्ता चुना. उन्होंने मियामी के बॉप हाउस जैसी लग्जरी जगह छोड़कर 20 एकड़ के फार्महाउस को अपना नया घर बना लिया.

करोड़ों छोड़कर क्यों चुना खेती और पशुपालन का रास्ता?

अब सोफी गायों, बकरियों, मुर्गियों और मछलियों की देखभाल करती हैं. उनका कहना है कि यह जिंदगी उन्हें ज्यादा रीयल और सुकूनभरी लगती है. वो बताती हैं, “लोग सोचते हैं कि अमीर होने पर इंसान दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन मुझे तो गायों को खाना खिलाने में ज़्यादा खुशी मिलती है.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आज से 950 साल पहले हुआ था ऐसा युद्ध, जिसके बाद बदल गया 'इंग्लिश' में बात करने का तरीका

जानिए कौन हैं सोफी की दो प्यारी बकरियां?

सोफी ने अपने 81 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ अपनी नई जिंदगी की झलकियां शेयर कीं. उन्होंने हाल ही में दो बेबी गोट्स का परिचय कराया, जिन्हें उनके कजिन ने गिफ्ट किया था. उन्होंने बकरियों के नाम “किम कार्दशियन” और “कान्ये वेस्ट” रखे हैं. फार्म में उनके पास छह गायें भी हैं, जिनमें से दो को उन्होंने टाम्पा (फ्लोरिडा) से रेस्क्यू किया था उनके नाम हैं “मिल्कशेक” और “पैनकेक.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sophie Rain (@sophieraiin)

 

यह भी पढ़ें: हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

क्या बदला सोफी के अंदर, जिसने उन्हें ‘फेक लाइफ’ से दूर किया?

सोफी का कहना है कि उनका पुराना जीवन फेक था, दिखावे और दिखावटीपन से भरा हुआ. अब जब वो मिट्टी में काम करती हैं, जानवरों को खिलाती हैं तो उन्हें अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस होता है. वो कहती हैं, “फार्म लाइफ मुझे ग्राउंडेड रखती है, अब मुझे असली खुशी मिलती है.” 680 करोड़ की कमाई के बावजूद सोफी अब मानती हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता. उनका कहना है, “मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होती हूं जब मेरे जूते मिट्टी से सने हों और मैं पुराने टी-शर्ट में जानवरों के बीच रहूं. महंगे हैंडबैग्स अब मुझे एक्साइट नहीं करते.” उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि असली लग्जरी कभी-कभी सादगी में छिपी होती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

crorepatiOnlyFans

Trending news

बॉडी-बिल्डर घुमन की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा, लापरवाही का आरोप
Varinder Ghuman
बॉडी-बिल्डर घुमन की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा, लापरवाही का आरोप
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज