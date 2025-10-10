कौन है वो करोड़पति कंटेंट क्रिएटर लड़की, जिसने 680 करोड़ रुपये छोड़ा और खेत में खुद चला रही हल!

OnlyFans Crorepati: सिर्फ 21 साल की उम्र में सोफी रेन का नाम उन टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में शामिल था जिन्होंने OnlyFans से करीब ₹680 करोड़ कमाए. लेकिन जहां बाकी लोग ऐसे पैसे से आलीशान महलों और विदेश यात्राओं के सपने देखते हैं, वहीं सोफी ने इसके उलट रास्ता चुना. उन्होंने मियामी के बॉप हाउस जैसी लग्जरी जगह छोड़कर 20 एकड़ के फार्महाउस को अपना नया घर बना लिया.

करोड़ों छोड़कर क्यों चुना खेती और पशुपालन का रास्ता?

अब सोफी गायों, बकरियों, मुर्गियों और मछलियों की देखभाल करती हैं. उनका कहना है कि यह जिंदगी उन्हें ज्यादा रीयल और सुकूनभरी लगती है. वो बताती हैं, “लोग सोचते हैं कि अमीर होने पर इंसान दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन मुझे तो गायों को खाना खिलाने में ज़्यादा खुशी मिलती है.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आज से 950 साल पहले हुआ था ऐसा युद्ध, जिसके बाद बदल गया 'इंग्लिश' में बात करने का तरीका

जानिए कौन हैं सोफी की दो प्यारी बकरियां?

सोफी ने अपने 81 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ अपनी नई जिंदगी की झलकियां शेयर कीं. उन्होंने हाल ही में दो बेबी गोट्स का परिचय कराया, जिन्हें उनके कजिन ने गिफ्ट किया था. उन्होंने बकरियों के नाम “किम कार्दशियन” और “कान्ये वेस्ट” रखे हैं. फार्म में उनके पास छह गायें भी हैं, जिनमें से दो को उन्होंने टाम्पा (फ्लोरिडा) से रेस्क्यू किया था उनके नाम हैं “मिल्कशेक” और “पैनकेक.”

यह भी पढ़ें: हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

क्या बदला सोफी के अंदर, जिसने उन्हें ‘फेक लाइफ’ से दूर किया?

सोफी का कहना है कि उनका पुराना जीवन फेक था, दिखावे और दिखावटीपन से भरा हुआ. अब जब वो मिट्टी में काम करती हैं, जानवरों को खिलाती हैं तो उन्हें अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस होता है. वो कहती हैं, “फार्म लाइफ मुझे ग्राउंडेड रखती है, अब मुझे असली खुशी मिलती है.” 680 करोड़ की कमाई के बावजूद सोफी अब मानती हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता. उनका कहना है, “मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होती हूं जब मेरे जूते मिट्टी से सने हों और मैं पुराने टी-शर्ट में जानवरों के बीच रहूं. महंगे हैंडबैग्स अब मुझे एक्साइट नहीं करते.” उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि असली लग्जरी कभी-कभी सादगी में छिपी होती है.