कौवा या कुत्ता? जंगल में शुरू हुई स्पीड की जंग, Video देख नहीं होगा आंखों पर यकीन!

अगर आपसे पूछा जाए कि कौवा तेज उड़ता है या कुत्ता ज्यादा तेज दौड़ता है, तो ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर दोनों में से किसकी गति ज्यादा होगी. कुछ लोग कुत्ते को तेज बताएंगे तो कुछ का जवाब होगा कि उड़ने वाला कौवा ही हमेशा आगे रहेगा. इसी बहस के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ते और कौवे के बीच एक मजेदार मुकाबला हो गया. वीडियो में दोनों एक साथ स्टार्ट लेते हैं और एक ही जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं. यह दिलचस्प रेस देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं. वीडियो को अब तक 48 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

दोनों ने दिखाई अपनी-अपनी रफ्तार

वीडियो में दिखाई देता है कि कुत्ता जमीन पर दौड़ता है और कौवा उसके साथ-साथ हवा में उड़ता है. खास बात यह है कि कौवा बहुत नीचे उड़ रहा है, जिससे साफ लगता है कि वह पालतू है और कुत्ते से उसकी जबरदस्त दोस्ती है. दोनों अपनी स्पीड से एक ही दिशा में भाग रहे हैं. बीच-बीच में कुत्ता कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कौवा चतुराई से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है. इस अनोखे दृश्य ने लोगों को खूब आकर्षित किया है और यह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिनिश लाइन पर कौवे ने मारी बाजी

वायरल वीडियो में दिखता है कि जैसे ही मुकाबला खत्म होने को आता है, कौवा तेज़ी से उड़कर अपने मालिक के हाथ पर बैठ जाता है. कुछ ही पलों बाद कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है. यानी अंतर बहुत कम था, लेकिन जीत कौवे की हुई. यह मजेदार रेस देखकर लोग अंदाजा लगाने लगे कि असल जिंदगी में कौन ज्यादा तेज है—उड़ता हुआ कौवा या भागता हुआ कुत्ता. यह वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे अपलोड होने के बाद महज कुछ ही घंटों में करीब 59 हजार लोग देख चुके हैं.

Free as the wind. pic.twitter.com/win4tGR0WK — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) November 23, 2025

वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “वाऊ!” वहीं दूसरे ने लिखा, “कौआ सच में एक बढ़िया पालतू जानवर होगा.” कई लोगों ने कौवे की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए उसे “सबसे स्मार्ट पक्षी” बताया. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “कुत्ते भाई, नहीं पकड़ पाओगे!” इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि जानवरों की दोस्ती और उनकी प्राकृतिक क्षमताओं को भी खूबसूरती से दिखाया.