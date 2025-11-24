Advertisement
trendingNow13016182
Hindi Newsजरा हटके

कौवा या कुत्ता? जंगल में शुरू हुई स्पीड की जंग, Video देख नहीं होगा आंखों पर यकीन!

वीडियो में एक कुत्ते और कौवे की मजेदार रेस दिखती है, जिसमें दोनों अपनी-अपनी रफ्तार से फिनिश लाइन की ओर बढ़ते हैं. आखिर में कौवा उड़कर पहले पहुंच जाता है. यह अनोखा मुकाबला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौवा या कुत्ता? जंगल में शुरू हुई स्पीड की जंग, Video देख नहीं होगा आंखों पर यकीन!

अगर आपसे पूछा जाए कि कौवा तेज उड़ता है या कुत्ता ज्यादा तेज दौड़ता है, तो ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर दोनों में से किसकी गति ज्यादा होगी. कुछ लोग कुत्ते को तेज बताएंगे तो कुछ का जवाब होगा कि उड़ने वाला कौवा ही हमेशा आगे रहेगा. इसी बहस के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ते और कौवे के बीच एक मजेदार मुकाबला हो गया. वीडियो में दोनों एक साथ स्टार्ट लेते हैं और एक ही जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं. यह दिलचस्प रेस देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं. वीडियो को अब तक 48 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

दोनों ने दिखाई अपनी-अपनी रफ्तार

वीडियो में दिखाई देता है कि कुत्ता जमीन पर दौड़ता है और कौवा उसके साथ-साथ हवा में उड़ता है. खास बात यह है कि कौवा बहुत नीचे उड़ रहा है, जिससे साफ लगता है कि वह पालतू है और कुत्ते से उसकी जबरदस्त दोस्ती है. दोनों अपनी स्पीड से एक ही दिशा में भाग रहे हैं. बीच-बीच में कुत्ता कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कौवा चतुराई से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है. इस अनोखे दृश्य ने लोगों को खूब आकर्षित किया है और यह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिनिश लाइन पर कौवे ने मारी बाजी

वायरल वीडियो में दिखता है कि जैसे ही मुकाबला खत्म होने को आता है, कौवा तेज़ी से उड़कर अपने मालिक के हाथ पर बैठ जाता है. कुछ ही पलों बाद कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है. यानी अंतर बहुत कम था, लेकिन जीत कौवे की हुई. यह मजेदार रेस देखकर लोग अंदाजा लगाने लगे कि असल जिंदगी में कौन ज्यादा तेज है—उड़ता हुआ कौवा या भागता हुआ कुत्ता. यह वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे अपलोड होने के बाद महज कुछ ही घंटों में करीब 59 हजार लोग देख चुके हैं.

 

वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट 

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “वाऊ!” वहीं दूसरे ने लिखा, “कौआ सच में एक बढ़िया पालतू जानवर होगा.” कई लोगों ने कौवे की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए उसे “सबसे स्मार्ट पक्षी” बताया. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “कुत्ते भाई, नहीं पकड़ पाओगे!” इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि जानवरों की दोस्ती और उनकी प्राकृतिक क्षमताओं को भी खूबसूरती से दिखाया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'