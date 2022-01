नहीं देखा होगा इतना हैरान करने वाला Video, खुद नल खोलकर कौए ने बुझाई अपनी प्यास

Crow Drinking Water Video: आपने वह कहानी तो सुनी होगी, जिसमें एक कौवे को प्यास लगती है. इसके बाद वह चिलचिलाती धूप में पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा होता है. इसके बाद उसे एक घड़ा दिखता है, लेकिन उस घड़े में बहुत थोड़ा पानी होता है. फिर कौआ अपना दिमाग लगाकर घड़े में कंकड़ डालता है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है.

आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं. इस वीडियो में घड़ा तो नहीं है लेकिन कौआ अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसा ही कुछ हैरान कर देने वाला काम करता है. वीडियो में एक कौआ (Crow) अपने चोंच से नल खोलकर पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा शायद ही आपने देखा होगा. दिल जीत लेने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया गया है.

वीडियो को @Vidurji नामक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. इसके साथ यूजर ने कैप्शन में लिखा, ‘जल जीवन मिशन, हर घर जल. हर घर में शुद्ध नल का पानी. कोई भी सीधे नल से पी सकता है.’ यह वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे अब तक 3 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सैकड़ों लोग वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं. देखें वीडियो-

Jal Jeevan Mission - Har Ghar Jal. Clean tap water to every home. One can drink directly from the tap. pic.twitter.com/OwNe5YPADL

— Bharat (@Vidurji) January 20, 2022