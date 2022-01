ठंड से कांप रहे कौवे की शख्स ने ऐसे की मदद, Video देखकर देंगे लाखों दुआएं

Crow Video: ठंड का मौसम कुछ लोगों के लिए दिक्कतें लेकर आता है. इस मौसम में पशु-पक्षियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पशु-पक्षियों को. क्योंकि इस समय बर्फबारी होती है. जिससे उन्हें खाने से लेकर ठंड से बचने तक तमाम जतन करने पड़ते हैं. आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में इंसान तो आग जलाकर गर्मी पैदा कर लेते हैं, लेकिन जानवर और पक्षियों के लिए यह बहुत मुश्किल समय होता है.

ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जहां एक कौआ ठंड के मारे कांपता दिखाई दिया. इस कौए को इतनी ठंड लग रही थी कि वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, जहां एक शख्स आग जलाकर बैठा था. इसके बाद कौआ आग के पास बैठकर गर्मी लेने की कोशिश करता है, हालांकि ठंड इतनी ज्यादा है कि वह फिर भी कांपता दिखाई देता है. तभी शख्स उसके पास पहुंचता है और उसकी अनोखे तरीके से मदद करता है. देखें वीडियो-

This raven being covered up in a blanket by the fire.. pic.twitter.com/bu7H6vLgAb

— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 1, 2022