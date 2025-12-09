Advertisement
सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

Cruise Ship Worker: क्रूज शिप में काम करने वाले एक लड़के ने सिर्फ टिप्स से 10 लाख की कार खरीदी. उनकी कहानी और अमेरिका-मिशिगन में मिली 10,000 डॉलर की टिप का किस्सा दिखाता है कि उदार टिपिंग कैसे जिंदगी बदल सकती है.

 

Dec 09, 2025, 06:57 AM IST
Cash Tips Viral Story: एक लड़का जो क्रूज शिप पर काम करता है, उसने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि उसने सिर्फ गेस्ट्स से मिली टिप्स की मदद से 10 लाख रुपये की नई कार खरीदी. उसने यूरोप और अमेरिका के यात्रियों को दिल से धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे इतनी उदार टिप्स दीं. उसकी पोस्ट में वह अपनी नई चमचमाती कार के पास खड़ा बेहद गर्व महसूस करता दिख रहा है, जहां पीछे खूबसूरत पहाड़ नजर आते हैं.

अपनी सैलरी को हाथ नहीं लगाता

युवक ने बताया कि वह अपनी सैलरी को हाथ नहीं लगाता. उसका मानना है कि सैलरी भविष्य की बचत है और रोज़मर्रा की ज़रूरतें टिप्स से पूरी हो जाती हैं. फोटो के कैप्शन में उसने लिखा, “सैलरी भविष्य की बचत के लिए होती है भाई.” यह सोच लोगों को काफी प्रभावित कर गई.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी मेहनत को कैसे देखा?

19 नवंबर को पोस्ट की गई उसकी फोटो को 300 से ज्यादा लाइक्स और कई कमेंट्स मिले. लोगों ने उसे बधाइयां दीं और उसके संघर्ष की सराहना की. किसी ने लिखा, “बधाई भाई.” तो किसी ने कहा, “बहुत खूब.” एक यूजर ने तो यहां तक लिखा, “मैं ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं.” जो दिखाता है कि उसकी सफलता ने लोगों को प्रेरित किया.

क्या सिर्फ एक टिप से भी किसी की किस्मत बदल सकती है?

मिशिगन की एक घटना इसका बड़ा उदाहरण है, जहां 2024 में एक ग्राहक ने सिर्फ 32 डॉलर के बिल पर 10,000 डॉलर (करीब 9 लाख रुपये) की टिप छोड़ दी. स्टाफ हैरान रह गया क्योंकि आमतौर पर उन्हें 15–25% तक की टिप मिलती है. रेस्टोरेंट मैनेजर ने बताया कि उन्हें कभी ऐसी बड़ी टिप मिली ही नहीं थी. जब मैनेजर ने जाकर पुष्टि की तो ग्राहक ने कहा कि वह टिप को प्रोसेस करना चाहता है. बाद में पता चला कि उसका दोस्त हाल ही में गुजर गया था और उसने अपने दोस्त की याद में यह नेक काम किया. यह उसकी तरफ से दोस्त के प्रति आखिरी सम्मान था.

इस टिप ने रेस्टोरेंट स्टाफ की जिंदगी में क्या बदलाव लाया?

10,000 डॉलर की यह टिप स्टाफ के नौ लोगों में बांटी गई और हर कर्मचारी को करीब 91,000 रुपये मिले. एक स्टाफ सदस्य पेज मुलिक जो हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थीं उसने बताया कि वह अपनी स्टूडेंट लोन को कम करने में यह पैसा लगाएंगी. अन्य कर्मचारियों ने भी कहा कि यह रकम उनके लिए बड़ी राहत की तरह आई है.

