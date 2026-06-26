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Crying Club: हंसने नहीं, रोने के लिए यहां आते हैं लोग; आंसुओं के साथ हल्का कर लेते हैं मन का दर्द

Crying Club Surat: आमतौर पर आपने लोगों को हंसने के लिए लाफ्टर क्लब में जाते देखा होगा, लेकिन अब एक ऐसा क्लब भी चर्चा में है जहां लोग रोने के लिए पहुंचते हैं. सूरत के हेल्दी क्राइंग क्लब में लोग अपने मन का दर्द, तनाव और दबे हुए जज्बात बाहर निकालते हैं. यहां कोई किसी को जज नहीं करता, बस लोग साथ बैठते हैं, रोते हैं और फिर हल्के मन से वापस लौटते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:07 PM IST
Crying Club: हंसने नहीं, रोने के लिए यहां आते हैं लोग; आंसुओं के साथ हल्का कर लेते हैं मन का दर्द
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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