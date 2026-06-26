/Crying Club: हंसने नहीं, रोने के लिए यहां आते हैं लोग; आंसुओं के साथ हल्का कर लेते हैं मन का दर्द

Crying Club Surat: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बाहर से जितने खुश दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही परेशान भी हो सकते हैं. नौकरी का तनाव, रिश्तों की परेशानियां, अकेलापन और जिंदगी की कई चिंताएं लोगों के मन में जमा होती रहती हैं. लेकिन कई बार लोग अपनी भावनाएं खुलकर किसी के सामने नहीं रख पाते.
इसी परेशानी को समझते हुए अब देश के कुछ शहरों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जहां पहले लोग साथ बैठकर हंसने के लिए लाफ्टर क्लब जाते थे, वहीं अब लोग साथ बैठकर रोने के लिए क्राइ क्लब का हिस्सा बन रहे हैं. इनमें सूरत का हेल्दी क्राइंग क्लब इन दिनों काफी चर्चा में है.
गुजरात के सूरत में चलने वाला हेल्दी क्राइंग क्लब पिछले करीब 8 साल से लोगों को अपनी भावनाएं बाहर निकालने की जगह दे रहा है. यहां हर महीने लोग इकट्ठा होते हैं और अपने मन में छिपे दर्द को आंसुओं के जरिए बाहर निकालते हैं. इस क्लब की खास बात यह है कि यहां आने वाले लोगों को रोने के लिए किसी वजह को साबित नहीं करना पड़ता. कोई अपनी निजी परेशानी लेकर आता है तो कोई सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे लंबे समय से मन भारी महसूस हो रहा होता है. इस क्लब के फाउंडर कमलेश मसालावाला का कहना है कि समाज में खासकर पुरुषों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि उन्हें मजबूत रहना है और रोना कमजोरी की निशानी है. लेकिन कई लोग यहां आने के बाद महसूस करते हैं कि उन्होंने कितनी सारी बातें अपने अंदर दबा रखी थीं.
क्राइ क्लब में माहौल बिल्कुल अलग रखा जाता है. यहां हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और शांत माहौल बनाया जाता है, जिससे लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें. अगर कोई व्यक्ति अपनी बात शेयर करना चाहता है तो वह कर सकता है. अगर कोई सिर्फ चुपचाप बैठकर रोना चाहता है तो उसे भी पूरी आजादी होती है. यहां आने वालों में अलग-अलग उम्र के लोग शामिल होते हैं. कुछ लोग ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे होते हैं, कुछ काम के दबाव से परेशान होते हैं, तो कुछ लोग अकेलेपन और मानसिक थकान से जूझ रहे होते हैं.
अक्सर माना जाता है कि महिलाएं अपनी भावनाएं ज्यादा आसानी से जाहिर कर पाती हैं, लेकिन इस तरह के क्लब में पुरुषों की संख्या भी काफी देखने को मिल रही है. कई पुरुषों का कहना है कि उन्हें पहली बार ऐसी जगह मिली, जहां वे बिना किसी शर्म या डर के अपनी भावनाएं दिखा सके. उन्हें यह महसूस हुआ कि रोना कमजोरी नहीं बल्कि मन को हल्का करने का एक तरीका हो सकता है. मुंबई में हुए एक क्राइ सेशन में शामिल हुए 24 साल के रुद्रक राव ने बताया कि वह सिर्फ अपना मन हल्का करने गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें महसूस हुआ कि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी दर्द से गुजर रहा है.
क्राइ क्लब का यह आइडिया जापान के 'रुई-कात्सु' कॉन्सेप्ट से जुड़ा माना जाता है. वहां लोगों को एक साथ रोने के जरिए भावनात्मक राहत देने की कोशिश की गई थी. धीरे-धीरे यह तरीका दूसरे देशों तक पहुंचा और अब भारत के बड़े शहरों में भी लोग इसे अपना रहे हैं. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और सूरत जैसे शहरों में ऐसे सेशन आयोजित किए जा रहे हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, रोना इंसान की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है. जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव या दुख को दबाकर रखता है तो उसका असर मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों पर पड़ सकता है. क्राइ क्लब से जुड़े लोगों का कहना है कि रोने के बाद कई लोग खुद को हल्का महसूस करते हैं. कई बार आंसुओं के साथ पुरानी यादें, दुख और परेशानियां बाहर निकल जाती हैं. कमलेश मसालावाला बताते हैं कि उनके क्लब में लोग आंखें बंद करके अपने पुराने अनुभवों, टूटे रिश्तों और परेशानियों को याद करते हैं. इसके बाद कई लोग काफी राहत महसूस करते हैं.
आज के डिजिटल दौर में लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं. क्राइ क्लब चलाने वालों का मानना है कि ऐसे सेशन लोगों को फिर से भावनात्मक जुड़ाव महसूस कराते हैं. कई बार एक व्यक्ति को रोते देखकर दूसरा व्यक्ति भी अपनी भावनाएं बाहर निकाल पाता है. इसके बाद लोग एक-दूसरे को गले लगाते हैं और एक अलग तरह का अपनापन महसूस करते हैं.
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