/Crying Club: हंसने नहीं, रोने के लिए यहां आते हैं लोग; आंसुओं के साथ हल्का कर लेते हैं मन का दर्द

गुजरात के सूरत में चलने वाला हेल्दी क्राइंग क्लब पिछले करीब 8 साल से लोगों को अपनी भावनाएं बाहर निकालने की जगह दे रहा है. यहां हर महीने लोग इकट्ठा होते हैं और अपने मन में छिपे दर्द को आंसुओं के जरिए बाहर निकालते हैं. इस क्लब की खास बात यह है कि यहां आने वाले लोगों को रोने के लिए किसी वजह को साबित नहीं करना पड़ता. कोई अपनी निजी परेशानी लेकर आता है तो कोई सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे लंबे समय से मन भारी महसूस हो रहा होता है. इस क्लब के फाउंडर कमलेश मसालावाला का कहना है कि समाज में खासकर पुरुषों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि उन्हें मजबूत रहना है और रोना कमजोरी की निशानी है. लेकिन कई लोग यहां आने के बाद महसूस करते हैं कि उन्होंने कितनी सारी बातें अपने अंदर दबा रखी थीं.