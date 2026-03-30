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Hindi Newsजरा हटकेतुझे घर की याद नहीं आई जड्डू... पुरानी टीम CSK के खिलाफ जडेजा ने उगली आग, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बरसात

'तुझे घर की याद नहीं आई जड्डू'... पुरानी टीम CSK के खिलाफ जडेजा ने उगली आग, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बरसात

आईपीएल 2026 के मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए CSK के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. 3 ओवर में 2 विकेट लेकर टीम को बढ़त दिलाई. वहीं CSK सिर्फ 127 रन पर सिमट गई और सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:55 PM IST
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आईपीएल का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स बीच खेला जा रहा है. लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा बने रवींद्र जडेजा, जो इस बार CSK की बजाय राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आए. जैसे ही जडेजा मैदान पर उतरे, फैंस की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं. मैच का रोमांच अपने चरम पर था, लेकिन जडेजा की मौजूदगी ने मुकाबले को और खास बना दिया.  

 जडेजा ने कैसे बदला खेल?

पुरानी टीम के खिलाफ खेलते हुए जडेजा का अंदाज बिल्कुल अलग दिखा. उन्होंने गेंद और फील्डिंग दोनों में शानदार प्रदर्शन किया और CSK के खिलाड़ियों पर दबाव बना दिया. हर मूव में उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा था, मानो वो कुछ साबित करना चाहते हों. जडेजा के हर एक्शन पर स्टेडियम में शोर गूंज रहा था. फैंस को ऐसा लग रहा था कि वो अपने पुराने साथियों को कड़ी टक्कर देने के मूड में हैं.

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जड्डू तुझे घर की याद नहीं आई 

 

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है ‘तुझे घर की याद नहीं आई जड्डू’. यह लाइन फैंस मजाकिया अंदाज में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि रवींद्र जडेजा अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलते नजर आए, जिस पर लोगों ने जमकर मीम्स बनाए.

3 ओवर में 18 रन देकर 2 

एक तरफ रवींद्र जडेजा ने आईपीएल 2026 का शानदार आगाज किया और 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने संजू सैमसन ने निराश किया. अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला और वो सिर्फ 6 रन बनाकर तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर का शिकार बने. वहीं, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी फेल हुए और 11 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए.

 

127 रनों पर सिमटी CSK

आईपीएल 2026 के अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया. CSK की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 127 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेलकर CSK की इज्जत बचाई और उन्हें 100 रन के पार पहुंचाया. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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