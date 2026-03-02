2000 साल पुरानी ममी का हुआ CT Scan, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए दंग! बोले- इन्हें भी थी इंसानों वाली...

Advertisement
Ancient Egypt Health: 2,000 साल पुरानी मिस्र की ममियों का सीटी स्कैन कर वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले राज खोले. स्कैन में उनकी बीमारियां, जीवनशैली और दफनाने की परंपराएं सामने आईं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:36 AM IST
Egyptian Mummies CT Scan: प्राचीन मिस्र की ममियां हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य रही हैं. अब आधुनिक तकनीक ने इन हजारों साल पुराने शवों के अंदर छिपे सच को सामने लाना शुरू कर दिया है. केक मेडिसीन ऑफ यूएससी (Keck Medicine of USC) के रिसर्चर्स ने दो प्राचीन मिस्री ममियों का हाई-रिजॉल्यूशन सीटी स्कैन किया. इस रिसर्च से उनके जीवन, सेहत और मौत से जुड़े कई नए तथ्य सामने आए.

स्कैन की गई ममियों में एक थे नेस-मिन जो करीब 330 ईसा पूर्व के पुजारी थे और दूसरे थे नेस-हॉर जिनका समय लगभग 190 ईसा पूर्व माना जाता है. दोनों पेशे से पुजारी थे. हैरानी की बात यह रही कि 2,000 साल से ज्यादा पुराने होने के बावजूद इनके शरीर में वही समस्याएं दिखीं, जो आज के लोगों में आम हैं.

सीटी स्कैन में क्या दिखा?

वैज्ञानिकों ने अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली 320-स्लाइस सीटी मशीन से 50,000 से ज्यादा तस्वीरें लीं और उनका 3D मॉडल तैयार किया. नेस-मिन की रीढ़ की हड्डी में गंभीर क्षय मिला, जिससे उन्हें कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होता होगा. वहीं नेस-होर की हिप बोन में भारी नुकसान था. उनके दांतों में कैविटी और कई दांत टूटे हुए मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि उन्होंने काफी दर्द झेला होगा.

क्या प्राचीन काल में भी बीमारियां आम थीं?

3D इमेजिंग डायरेक्टर डॉ. समर डेकर ने कहा कि नई तकनीक ने इतनी बारीकी से जानकारी दी कि वे खुद हैरान रह गए. इससे पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां प्राचीन मिस्र में भी आम थीं. चेहरों के पुनर्निर्माण से आंखों और होंठों की बनावट तक का अंदाजा लगाया गया. पुजारी होने के कारण वे लंबे समय तक खड़े रहते होंगे, जिससे उनकी कमर और कूल्हों पर असर पड़ा.

स्कैन में यह भी पता चला कि नेस-मिन के कपड़ों में स्कैरब बीटल और मछली के आकार का ताबीज रखा गया था, जो परलोक में सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था. नेस-होर के साथ भी इसी तरह की वस्तुएं मिलीं. इन खोजों से मिस्र की जटिल अंतिम संस्कार परंपराओं और शरीर को सुरक्षित रखने की मान्यताओं पर नई रोशनी पड़ी.

क्या इंसानी शरीर आज भी वैसा ही है?

इस अध्ययन से साफ हुआ कि हजारों साल बाद भी इंसानी शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया है. कमर दर्द, जोड़ों की समस्या और दांतों की बीमारी जैसी परेशानियां तब भी थीं और आज भी हैं. यह रिसर्च बताती है कि समय बदलता है, लेकिन इंसानी शरीर की चुनौतियां लगभग वही रहती हैं.

