अकेलापन दूर करने के लिए होता है ये रोमांस! 90% रिश्ते गर्मियों तक टूट जाते हैं... क्या है कफिंग सीजन?

Cuffing Season: कफिंग सीजन एक अनौपचारिक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन रोमांटिक रिश्तों के लिए किया जाता है जो आमतौर पर पतझड़ से शुरू होकर सर्दियों के ठंडे महीनों में बनते हैं. इस मौसम में लोग अक्सर अपने घरों के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं और भावनात्मक रूप से किसी के साथ जुड़ने की उनकी इच्छा बढ़ जाती है. अक्सर अकेलापन महसूस करने या खुद को बेहतर महसूस करवाने की चाहत में लोग इस सीजन में रोमांटिक पार्टनर की तलाश करते हैं. हालांकि, ये रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए इनके संभावित जोखिमों को जानना जरूरी है.

कफिंग सीजन क्यों आता है?

इस मौसमी रिश्ते के चलन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे की ठंडा मौसम के कारण लोग घर के अंदर अधिक रहते हैं, जिससे सामाजिक मेल-जोल और रोमांस के अवसर बढ़ जाते हैं. साथ ही सर्दियों में लोग अक्सर काम से जल्दी फ्री हो जाते हैं, जिससे उन्हें रिश्तों पर ध्यान देने का ज्यादा समय मिल जाता है, और सर्दी के मौसम में लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं और किसी करीबी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं. छुट्टी के मौसम और शादियों को देखकर भी कई लोगों पर रोमांटिक रिश्ते में आने का सामाजिक दबाव बन जाता है.

कफिंग सीजन के प्रभाव क्या हैं?

कफिंग सीजन में शुरू हुए रिश्ते अक्सर अस्थायी होते हैं. चूंकि इनकी शुरुआत मौसमी कारणों से होती है, इसलिए इनके टूटने की संभावना ज्यादा रहती है और ये रिश्ते अक्सर गर्मियां आते ही समाप्त हो जाते हैं. ये रिश्ते मौसमी कारणों से शुरू होते हैं, इसलिए इनकी स्थायी होने की संभावना कम होती है. इतना ही नहीं अगर कफिंग सीजन में शुरू हुआ रिश्ता समाप्त हो जाता है, तो इससे व्यक्ति को गंभीर भावनात्मक दुख पहुंच सकता है.

सर्दियों के बाद भी रिश्ते को कैसे बनाए रखें?

यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता कफिंग सीजन के बाद भी चलता रहे, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे रिश्ते की सफलता के लिए ईमानदारी और बिना किसी झिझक के खुलकर बात करना सबसे जरूरी है, और ऐसी मजेदार गतिविधियां और हॉबीज खोजना चाहिए जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. साथ ही एक-दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना और एक-दूसरे के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी माना जाता है.

यदि आप चाहते हैं कि रिश्ता गर्मियों के बाद भी चले, तो आपको कफिंग सीजन खत्म होने के बाद भी इसे बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए.

