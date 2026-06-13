Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /ये कचरा आप ही खाओ... ग्राहक ने बारिश में भीग रहे डिलीवरी ब्वॉय को दिया एक्स्ट्रा पिज्जा, जवाब सुनकर रह गया दंग

ये कचरा आप ही खाओ... ग्राहक ने बारिश में भीग रहे डिलीवरी ब्वॉय को दिया एक्स्ट्रा पिज्जा, जवाब सुनकर रह गया दंग

Delivery Boy Rejects Extra Pizza Viral Story: एक शख्स ने बारिश में ऑर्डर पहुंचाने आए डिलीवरी पार्टनर को एक्स्ट्रा पिज्जा देने का सोचा, लेकिन बदले में ऐसा जवाब मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी. सोशल मीडिया पर वायरल इस किस्से ने लोगों को हंसा दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:24 PM IST
ये कचरा आप ही खाओ... ग्राहक ने बारिश में भीग रहे डिलीवरी ब्वॉय को दिया एक्स्ट्रा पिज्जा, जवाब सुनकर रह गया दंग
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्राहक ने बारिश में भीग रहे डिलीवरी ब्वॉय को दिया एक्स्ट्रा पिज्जा, जवाब सुनकर रह...
Delivery boy extra pizza0 min ago
2
geeta lessons8 min ago
3
IND vs AFG15 min ago
4
mp news16 min ago
5
World News22 min ago