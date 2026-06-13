Delivery Boy Rejects Extra Pizza Viral Story: आज की भागदौड़ भरी इस मॉडर्न जिंदगी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश के बीच भी डिलीवरी पार्टनर्स समय पर हमारा पसंदीदा खाना हमारे दरवाजे तक पहुंचाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. कई बार कुछ ग्राहक इन डिलीवरी एजेंट्स की मेहनत को सम्मान देने के लिए उन्हें टिप देते हैं या उनके लिए पानी-चाय का इंतजाम करते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ग्राहक की दरियादिली और उसके बदले डिलीवरी पार्टनर से मिले एक अनोखे जवाब की कहानी जमकर वायरल हो रही है.
वायरल पोस्ट के अनुसार, एक शख्स ने फूड डिलीवरी ऐप से अपने लिए खाना मंगाते समय डिलीवरी बॉय के लिए भी एक एक्स्ट्रा पिज्जा ऑर्डर कर दिया. लेकिन इसके बाद उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, उसने इंटरनेट यूजर्स को हैरान करने के साथ-साथ मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया है. अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.
दरअसल, यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया है. मुकुल देखाने नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट में इस पूरे किस्से को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से Buy One Get One ऑफर में पिज्जा ऑर्डर किया था. मुकुल ने सोचा कि दो पिज्जा में से एक वह खाएंगे और दूसरा उस डिलीवरी पार्टनर को दे देंगे, जो बारिश में भीगते हुए उनका ऑर्डर पहुंचाने आया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने एक पिज्जा खुद के लिए रखा और दूसरा डिलीवरी बॉय के लिए सोच लिया. उनका मकसद सिर्फ इतना था कि मेहनत करने वाले उस व्यक्ति के लिए एक छोटा सा अच्छा काम किया जाए.
जब डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर लेकर पहुंचा तो मुकुल ने उसे एक्स्ट्रा पिज्जा देते हुए कहा कि एक तुम्हारे लिए है. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह मुकुल के लिए काफी अलग अनुभव था. उनके मुताबिक, डिलीवरी पार्टनर ने पिज्जा लेने से मना कर दिया और कहा कि ये कचरा आप ही खाओ, मैं तो घर का खाना खाता हूं. यह जवाब सुनकर मुकुल भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए. उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि उस समय उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे. उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोग इस मजेदार बातचीत पर हंसने लगे.
Yesterday I ordered buy1get1 pizza on zomato....1 for me and 1 for the delivery guy who came in rain to deliver the order.
The look on his face was priceless when I gave it to him and said "ek tumhare liye"
He gave that pizza back to me saying "yeh kachra aap hi khao, main to…
Mukul Dekhane (@dekhane_mukul) June 12, 2026
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना को अपने-अपने अंदाज में देखा. कई लोगों को डिलीवरी पार्टनर का जवाब काफी मजेदार लगा, तो कुछ को बेहद रूड लगा. एक यूजर ने लिखा कि इससे अच्छा तो 30 रुपये की टिप दे देते. डिलीवरी वाले अक्सर यही पसंद करते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था. उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें गलती से एक्स्ट्रा बर्गर मिल गया था, जिसे उन्होंने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया, लेकिन उसने भी लेने से मना कर दिया. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि डिलीवरी पार्टनर ने ग्राहक की सोच समझ ली. एक ने कमेंट में लिखा कि आपने सोचा फ्री वाले पिज्जा से पुण्य कमा लूं, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया.
हालांकि मुकुल की सोच गलत नहीं थी. उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा अच्छा काम करने की कोशिश की थी. लेकिन हर व्यक्ति की पसंद और जरूरत अलग होती है. हो सकता है डिलीवरी पार्टनर को बाहर का खाना पसंद न हो या वह घर का खाना ही खाना चाहता हो.या यह भी हो सकता है कि बारिश में पिज्जा लाने के कारण वह कस्टमर से नाराज हो. इस घटना ने एक हल्की-फुल्की चर्चा भी शुरू कर दी कि मदद करने का तरीका भी सामने वाले की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए. कई लोगों का कहना था कि डिलीवरी पार्टनर दिनभर मेहनत करते हैं और उनके लिए खाना देने से ज्यादा एक छोटी सी टिप ज्यादा काम आ सकती है.
आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज हजारों किस्से वायरल होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां अपनी सादगी और मजेदार ट्विस्ट की वजह से लोगों को याद रह जाती हैं. मुकुल और डिलीवरी पार्टनर का यह किस्सा भी कुछ ऐसा ही है. एक तरफ जहां शख्स की मंशा अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी पार्टनर का बेबाक जवाब लोगों को हंसा गया. यही वजह है कि यह छोटी सी घटना इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई.
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