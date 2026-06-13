सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना को अपने-अपने अंदाज में देखा. कई लोगों को डिलीवरी पार्टनर का जवाब काफी मजेदार लगा, तो कुछ को बेहद रूड लगा. एक यूजर ने लिखा कि इससे अच्छा तो 30 रुपये की टिप दे देते. डिलीवरी वाले अक्सर यही पसंद करते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था. उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें गलती से एक्स्ट्रा बर्गर मिल गया था, जिसे उन्होंने डिलीवरी बॉय को ऑफर किया, लेकिन उसने भी लेने से मना कर दिया. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि डिलीवरी पार्टनर ने ग्राहक की सोच समझ ली. एक ने कमेंट में लिखा कि आपने सोचा फ्री वाले पिज्जा से पुण्य कमा लूं, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया.