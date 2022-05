Swiggy से कस्टमर ने ऑर्डर किया कॉफी, 'आलसी' डिलिवरी बॉय ने किया ऐसा काम; Whatsapp Chat हुई वायरल

Swiggy Delivery Boy In Bengaluru: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक अजीबोगरीब घटना वायरल हो रही है, जिसमें एक स्विगी एजेंट (Swiggy Agent) खुद न जाकर दूसरी ऐप के जरिए ऑर्डर को डिलीवर करवाया. अब इंटरनेट पर इस डिलिवरी एजेंट को आलसी कहा जा रहा है. उसने कस्टमर के फूड पैकेज को डिलीवर कराने के लिए डुन्जो (Dunzo) राइड बुक की. हाल ही में, बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने कॉफी के लिए एक सीसीडी आउटलेट पर स्विगी (Swiggy) ऐप के जरिए ऑर्डर दिया.

ऑर्डर पैक होने और डिलीवरी के लिए तैयार होने के बाद डिलिवरी पार्टनर स्विगी ने उसे उठाया. हालांकि, एजेंट ने इसे खुद डिलीवर करने के बजाय डुन्जो (Dunzo) नाम के एक डिलीवरी ऐप से एक व्यक्ति को बुक किया. यहां तक कि उन्होंने कस्टमर को कॉल कर स्विगी पर 5-स्टार रेटिंग देने को कहा. जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मालूम हो कि डुन्जो (Dunzo) एक हाइपर-लोकल डिलीवरी ऐप है जो यूजर्स को आस-पास के डिलीवरी पार्टनर से जोड़ता है.

Hello @peakbengaluru, the latest Bangalore update is broken. pic.twitter.com/GlDRJgdreh

— Omkar Joshi (@omkar__joshi) May 4, 2022