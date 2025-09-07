Cute Baby Dance: छोटी सी बच्ची ने मचाया गदर, डांस देखकर हर कोई कायल, देखें Video

Cute Baby Dance Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छोटी सी बच्ची इतने क्यूट अंदाज में नाचती दिख रही है कि हर किसी का दिल उस पर आ जाए. आइए प्यारा सा वीडियो दिखाते हैं.
Trending Photos
Cute Baby Dance Video Viral: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन चुका है जहां हर तरह का वीडियो व पोस्ट देखने को मिलता है. खासतौर पर इंस्टाग्राम के Reels फीचर के होने पर यूजर्स के लिए तरह-तरह की शॉर्ट वीडियो को साझा करना आसान हो चुका है. यहां छोटे बच्चे, जानवर समेत कई सारा ऐसा वीडियो देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद दिल बाग-बाग हो जाता है. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें क्यूट सी बच्ची नजर आ रही है. आइए वीडियो देखते हैं.
वीडियो में क्या दिख रहा है?
लहंगा-चोली पहने एक छोटी सी बच्ची बड़े ही मस्ती अंदाज में घुमती-नाचती दिख रही है. मानों कोई दादी-नानी जी डांस कर रही हों. पहले कमर को मटकाती है और गोल-गोल घूम कर दिखाती है. बैकग्राउंड में भजन गाती महिलाओं की आवाज आ रही है जिससे पता चल रहा है कि माता रानी का कीर्तन हो रहा है और महिलाएं भजन गा रही है. ढोल और संगीत के साथ बच्ची मटकती दिख रही है. बच्ची सच में बहुत क्यूट लग रही है और डांस ऐसे कर रही है जैसे कोई बड़ा बच्चा कर रहा हो.
इंटरनेट पर ये बहुत क्यूट वीडियो कहलाया जा रहा है. इसे देखने वाले हर शख्स की नजरें बच्ची पर टिक सकती हैं जिस अंदाज से वो डांस कर रही है, कोई भी दीवाना हो सकता है. सोशल मीडिया पर देखने वाले कई यूजर्स वीडियो को सिर्फ लाइक ही नहीं कर रहे बल्कि कमेंट किए बिना भी नहीं जा पा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा हे भगवान, वह कितनी प्यारी है. उसके हाव-भाव देखो. दूसरे यूजर ने लिखा किसी बुजुर्ग महिला ने दुबारा से जन्म लिया नटखट हरकत. तीसरे यूजर ने लिखा ये तो हमारी श्री जी राधा रानी जी ही है. ऐसे कई कमेंट्स की लाइन लगी है जिसमें सिर्फ बच्ची की क्यूटनेस की तारीफ हो रही है.
ये भी पढ़ें- Video: हवाई जहाज में लड़की ने बनाया पास्ता, 30000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा कारनामा देख; फ्लाइट कर्मी Shocked!