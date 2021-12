बच्ची ने पहली बार पिया कोल्ड ड्रिंक और ऐसे दिया रिएक्शन, सोशल मीडिया पर लोगों का जीता दिल

Cute Baby Viral Video: छोटे बच्चे पहली बार जब किसी चीज का स्वाद लेते हैं, तो उनका रिएक्शन अलग ही होता है. कई बार उनका रिएक्शन बहुत ही क्यूट होता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची पहली बार कोल्ड ड्रिंक पीती हुई दिखाई दे रही है. इस पर उस बच्ची ने जैसे रिएक्शन दिए, वह सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची मैकडॉनल्ड्स में पहली बार कोल्ड ड्रिंक का स्वाद ले रही है. जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक का पहला घूंट पीती है, बहुत ही अजीबोगरीब रिएक्शन देती है. यह रिएक्शन इतना मजेदार है कि आप उसके रिएक्शन को बार-बार देखेंगे. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही बच्ची कोल्ड ड्रिंक की पहली घूंट लेती है, उसके चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रही है. कोल्ड ड्रिंक पीते ही वह अपना मुंह अजीब सा बनाने लगती है. वीडियो पहली बार देखने में लगता है कि कहीं कोल्ड ड्रिंक से बच्ची पर कोई बुरा असर तो नहीं हो गया. हालांकि इसके बाद वह बच्ची दोबारा कोल्ड ड्रिंक का स्वाद लेती है. वह मुस्कुराते हुए कोल्ड ड्रिंक का एक और घूंट लेती है और वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. देखें वीडियो-

Little girl tries Coke for the first time.. pic.twitter.com/FFbB6m16O4

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 19, 2021