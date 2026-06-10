Video: तमिलनाडु मंदिर से आया दिल जीतने वाला वीडियो, महावत से फुट मसाज कराने लगे छोटे 'गणेश'!

Cute Baby Elephant: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के कई मजेदार और इमोशनल वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस समय इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर आपका दिन खुशनुमा गुजरने वाला है. तमिलनाडु के एक मशहूर मंदिर से एक बेहद ही प्यारा वीडियो सामने आया है. जहां एक नन्हा हाथी इंसानों के बच्चों की तरह लाड़-प्यार करवाता नजर आ रहा है. वह इतनी सादगी से अपने पैर दबावा रहा है कि देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.
यह पूरा मामला तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित अरुलमिगु आदि कुंभेश्वर मंदिर का है. जहां इन दिनों 'मंगलम' नाम का एक छोटा हाथी सबका चहेता बना हुआ है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें यह नन्हा हाथी बड़े ही आराम से खड़ा है और उसका महावत या केयरटेकर उसके पैरों की मालिश कर रहा है. वीडियो के ऊपर एक बहुत ही प्यारा कैप्शन भी लिखा, "बस एक बच्चा. एक बहुत, बहुत बड़ा बच्चा. जो बड़े ही प्यार से फुट मसाज की डिमांड कर रहा है." इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का दिल जीत लिया है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.
मसाज के लिए खुद आगे बढ़ाता है पैर
वीडियो में देखा जा सकता है कि मंगलम नाम का यह बेबी एलीफेंट कितना समझदार और शांत है. जब उसका केयरटेकर उसके एक पैर की मालिश पूरी कर लेता है, तो वह बहुत ही शालीनता से अपना दूसरा पैर आगे बढ़ा देता है. ऐसा लगता है जैसे उसे इस सर्विस की आदत हो चुकी है और वह इसका पूरा मजा उठा रहा है. मंदिर के शांत माहौल में यह खूबसूरत नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया हो. हाथी की आंखों में दिखने वाला सुकून और उसका शांत स्वभाव इस वीडियो की सबसे बड़ी यूएसपी है.
यूजर्स बोले- साक्षात गणेश जी के दर्शन हो गए
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट की दुनिया में आया, लोगों ने इस पर कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने बेहद भावुक होते हुए लिखा, "ऐसा लग रहा है जैसे खुद भगवान गणेश ने हमें अपनी सेवा करने का एक मौका दिया है." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "यह मंगलम तो मेरे बचपन के दोस्त जैसा लग रहा है." कई लोग ऐसे भी थे जो इस हाथी की मासूमियत पर पूरी तरह से फिदा हो गए. एक अन्य कमेंट में लिखा, "इतने बड़े शरीर के अंदर कितना छोटा और प्यारा सा दिल धड़क रहा है." लोग इस वीडियो को अब तक का सबसे बेहतरीन और सुकून देने वाला वीडियो बता रहे हैं.