पापा ने कहा सीधा बैठो, लाडो ने कैमरे के सामने फिर बना दिया 'V पोज', क्यूट वीडियो वायरल

Cutest Video Viral: फोटो स्टूडियो में पासपोर्ट साइज फोटो लेने के लिए जैसे ही कैमरामैन ने फोकस किया, कैमरा देखते ही बिटिया ने क्यूट पोज बनाने शुरू कर दिए. बिटिया के क्यूट पोज देख लोग लोटपोट हो गए. आप तक आपने इतना क्यूट वीडियो नहीं देखा होगा.
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Video Viral: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फोटो स्टूडियो में बिटिया के पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाई जा रही है. इस दौरान बिटिया कैमरा देखते ही क्यूट पोज देना शुरू कर देती है. बिटिया का ये क्यूट मोमेंट इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.
सोशल मीडिया पर बच्चों के क्यूट मोमेंट खूब पसंद किए जाते हैं. खासतौर से बिटिया की क्यूट हरकत दिल को छू जाती हैं. इन दिनों पापा की लाडो का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. पापा अपनी बिटिया का पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए लेकर गए. वहां पर बिटिया कैमरा देखते ही क्यूट पोज बनाने लगी. ये वीडियो इतना क्यूट है कि देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए. चलिए जानते हैं बिटिया ने कौन से पोज बनाए.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिटिया के फोटो लिए जा रहे हैं. वीडियो देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैमरामैन पासपोर्ट साइज फोटो लेना चाहता है. इसलिए बिटिया को सीधा बैठने के लिए कहा जा रहा है. जैसे ही कैमरामैन सही पोज पर क्लिक करने की कोशिश करता है बेटी विक्ट्री पोज (Victory Pose) बना लेती है. नन्हे हाथों से विक्टरी पोज बनाती बिटिया बड़ी मासूम और क्यूट लगती है. इस दौरान वहां खड़े पिता (शायद) बिटिया के हाथों को नीचे करते हैं और सीधे बैठने के लिए कहते हैं. फिर क्या था जैसे ही दोबारा कैमरामैन रेडी हुआ लोडो ने फिर से 'V' बना दिया. अब ये क्यूट मोमेंट लोगों के दिलों को छू रहा है.
Cuteness overloaded pic.twitter.com/NMpp8ckAE4
— Chutki Chaiwali (@Chai_Angelic) April 10, 2026
वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @Chai_Angelic नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 13 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. लोग वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट वाला इमोजी सेंड कर रहे हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.