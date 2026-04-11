बिटिया ने इस नन्हे जानवर को बनया बेस्ट फेंड! आज तक नहीं देखी होगी इतनी क्यूट बॉन्डिंग

Viral Video: यूं तो आपने जानवर और इंसानों की दोस्ती के किस्से खूब सुने होंगे. ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो होते रहते हैं जिसमें लोग पालतू या जंगली जानवरों से दोस्ती कर लेते हैं. लेकिन कुछ बॉन्डिंग इतनी क्यूट होती हैं कि मन करता है कि शायद इंसान भी इतना ही भरोसा एक दूसरे पर करे तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएं. क्यूट जानवर और क्यूट बिटिया के बीच ऐसी बॉन्डिंग वायरल हो रही है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान छा जाएगी. चलिए जानते हैं इस मासूम ने किस क्यूट जानवर को अपना दोस्त बनाया और कैसे उसके साथ खेल रही है.

वायरल हो रही बिटिया एक गिलहरी (squirrel) के साथ खेलती नजर आ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिटिया बेड पर बैठी है और उसके पास एक नन्ही गिलहरी मौजूद है. ना जो बच्ची गिलहरी से डर रही है और ना ही गिलहरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दोनों ही मासूम हैं और दोनों की एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं.

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बिटिया अपने नन्हे हाथों से गिलहरी को पकड़ने की कोशिश कर रही और जैसे ही वो गिलहरी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो गिलहरी उसके हाथों से छूट कर दूसरी जगह ठहर जाती है. ऐसा लगता है कि जैसे ही बेटी उसे पकड़ने में कामयाब होती है वैसे ही गिलहरी उसका टास्क बढ़ा देती है. इस दौरान बिटिया हंसती खिलखिलाती नजर आती है. वीडियो इतना क्यूट है कि कोई भी देखकर यही कहेगा कि इस पल को किसी की नजर ना लगे.

32 लाख लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @poshak_premy नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए इसे जीवन का सबसे सुखी समय बताया. वहीं दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, खिलौनों के पैसे बच गए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.