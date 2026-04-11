Advertisement
trendingNow13175284
Hindi Newsजरा हटकेबिटिया ने इस नन्हे जानवर को बनया बेस्ट फेंड! आज तक नहीं देखी होगी इतनी क्यूट बॉन्डिंग

बिटिया ने इस नन्हे जानवर को बनया बेस्ट फेंड! आज तक नहीं देखी होगी इतनी क्यूट बॉन्डिंग

Cute Bonding Viral: सोशल मीडिया पर एक नन्ही गिलहरी और प्यारी बिटिया के बीच क्यूट बॉन्डिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. मासूम बिटिया गिलहरी को पकड़ने की कोशिश कर रही है. ये क्यूट वीडियो आपका दिन बना देगा.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 11, 2026, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @poshak_premy
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @poshak_premy

Viral Video: यूं तो आपने जानवर और इंसानों की दोस्ती के किस्से खूब सुने होंगे. ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो होते रहते हैं जिसमें लोग पालतू या जंगली जानवरों से दोस्ती कर लेते हैं. लेकिन कुछ बॉन्डिंग इतनी क्यूट होती हैं कि मन करता है कि शायद इंसान भी इतना ही भरोसा एक दूसरे पर करे तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएं. क्यूट जानवर और क्यूट बिटिया के बीच ऐसी बॉन्डिंग वायरल हो रही है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान छा जाएगी. चलिए जानते हैं इस मासूम ने किस क्यूट जानवर को अपना दोस्त बनाया और कैसे उसके साथ खेल रही है.

वायरल हो रही बिटिया एक गिलहरी (squirrel) के साथ खेलती नजर आ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिटिया बेड पर बैठी है और उसके पास एक नन्ही गिलहरी मौजूद है. ना जो बच्ची गिलहरी से डर रही है और ना ही गिलहरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दोनों ही मासूम हैं और दोनों की एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पापा ने चुकंदर और ब्रोकली से किया लाडो का मेकअप, आज तक नहीं देखा होगा इतना क्यूट वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

 

बिटिया अपने नन्हे हाथों से गिलहरी को पकड़ने की कोशिश कर रही और जैसे ही वो गिलहरी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो गिलहरी उसके हाथों से छूट कर दूसरी जगह ठहर जाती है. ऐसा लगता है कि जैसे ही बेटी उसे पकड़ने में कामयाब होती है वैसे ही गिलहरी उसका टास्क बढ़ा देती है. इस दौरान बिटिया हंसती खिलखिलाती नजर आती है. वीडियो इतना क्यूट है कि कोई भी देखकर यही कहेगा कि इस पल को किसी की नजर ना लगे.

32 लाख लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @poshak_premy नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए इसे जीवन का सबसे सुखी समय बताया. वहीं दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, खिलौनों के पैसे बच गए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Cute bondingbaby squirrel

Trending news

ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज
West Bengal
'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज
Thank You India मेडिकल मदद की दूसरी खेप पहुंची तो भावुक हुआ Iran, देखिए वायरल Post
iran
Thank You India मेडिकल मदद की दूसरी खेप पहुंची तो भावुक हुआ Iran, देखिए वायरल Post
'TMC को सताया हार का डर, BJP के खिलाफ रचेगी साजिश....,' चुनाव से पहले PM का प्रहार
West Bengal
'TMC को सताया हार का डर, BJP के खिलाफ रचेगी साजिश....,' चुनाव से पहले PM का प्रहार
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
karnataka
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
Shashi Tharoor
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
Chhagan Bhujbal
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल