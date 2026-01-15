Advertisement
बंजी जंपिंग से डर रहा था लड़का तो पार्टनर ने ऐसे बढ़ाया हौसला, वायरल हुआ क्यूट कपल

बंजी जंपिंग से डर रहा था लड़का तो पार्टनर ने ऐसे बढ़ाया हौसला, वायरल हुआ क्यूट कपल

Couple Bungee Jumping Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक बंजी जंपिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. कूदने से पहले लड़का डरा हुआ नजर आता है तो लड़की उसका हौसला बढ़ाती है और मोटिवेट करती है. चलिए जानते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:16 PM IST
बंजी जंपिंग से डर रहा था लड़का तो पार्टनर ने ऐसे बढ़ाया हौसला, वायरल हुआ क्यूट कपल

Couple Bungee Jumping Video: पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो कुछ एडवेंचर करने का मन करता है, ऐसे में बंजी जंपिंग काफी पॉपुलर है. इसमें सेफ्टी के साथ पहाड़ों की ऊंचाई से खाई में गिराया जाता है. इस दौरान सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है और बंजी जंपिंग कराने वाला स्टाफ मोटिवेशन देने के साथ साथ गाइड भी करता है. इस दौरान लोग अपनी वीडियो बनवाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक बंजी जंपिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है. नई बात ये है कि ये कपल का वीडियो है जो एक साथ कूदते हैं. कूदने से पहले लड़का डरा हुआ नजर आता है तो लड़की उसका हौसला बढ़ाती है और मोटिवेट करती है. चलिए जानते हैं.

ऊंचाई से डर रहा था लड़का
यूं तो ऊंचाई देखकर ज्यादातर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है. बंजी जंपिंग के दौरान कुछ लोग कूदने का फैसला तो करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर गहराई देखकर डर जाते हैं. ऐसे में बंजी जंपिंग कराने वाला स्टाफ किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कम नहीं होता है. वो बार बार ना डरने और सेफ होने का भरोसा दिलाता है. इसके अलावा लाइफ में एक बार ऐसा ऐडवेंचर करने के लिए मोटिवेट करता है. लेकिन इस मामले में लड़की ही अपने साथी को मोटिवेट करती नजर आ रही है. 

कैसे करती है मोटिवेट?
लड़के के मन में डर देखने के बाद वो उसे खड़ा करती है और कहती है एक बार कर लीजिए फिर अच्छा लगेगा. इसके बाद वो कहती है कि जो होगा साथ में होगा. जब दोनों कूदने वाले होते हैं तो लड़का नीचे देखकर डर महसूस कर रहा होता है तो लड़की कहती है, उधर मत देखिए मुझे देखिए. इसके बाद दोनों एक साथ कूद जाते हैं. कपल का ये क्यूट बंजी जंपिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @thrillfactoryatrishikesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर ढाई लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

