बच्चों के साथ स्कूल की प्रार्थना में शामिल हुआ कुत्ता! दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा बेजुबान, देखें वायरल Video

Cute Dog Joins School Morning Prayer Video: स्कूल की मॉर्निंग असेंबली से सामने आए एक प्यारे वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिन बना दिया है. इसमें बच्चों के साथ एक कुत्ता भी प्रार्थना में शामिल होता नजर आया. उसका अंदाज देखकर लोग कह रहे हैं कि मासूमियत की इससे खूबसूरत तस्वीर शायद ही देखी हो.
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Cute Dog Joins School Morning Prayer Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो आप सबके सामने आते हैं. कुछ आपको चौंकाते हैं, कुछ हंसाते हैं और कुछ सीधे दिल में उतर जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों के बीच एक डॉगी ने अपनी मासूम हरकत से सभी का दिल जीत लिया. वीडियो एक स्कूल की मॉर्निंग असेंबली का बताया जा रहा है. सुबह का समय है, मैदान में बच्चे लाइन लगाकर खड़े हैं और रोज की तरह प्रार्थना चल रही है. तभी वहां एक ऐसा मेहमान पहुंचता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. वह मेहमान बच्चों के बीच में प्रार्थना के लिए खड़ा हो जाता है. अब उसका वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.
वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चे प्रार्थना शुरू करते हैं, एक कुत्ता भी धीरे-धीरे उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है. पहले तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी हरकत देखकर सबकी नजर उसी पर टिक जाती है. डॉगी बच्चों की लाइन के पास खड़ा होकर बेहद शांत दिखाई देता है. सबसे मजेदार पल तब आता है, जब वह अपने आगे वाले दोनों पैर ऊपर उठाने जैसा अंदाज बनाता है. उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह भी बच्चों के साथ पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा हो.
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डॉगी का यह अंदाज देखते ही वहां मौजूद बच्चे खुश हो जाते हैं. कुछ बच्चे मुस्कुराने लगते हैं तो कुछ हैरानी से उसे देखने लगते हैं. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे लोग भी इस पल को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. सबसे खास बात यह रही कि कुत्ता कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे वह भी प्रार्थना का हिस्सा हो. उसकी मासूम हरकत ने साधारण सी स्कूल असेंबली को खास बना दिया.
वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया. हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह दिन का सबसे प्यारा वीडियो है. एक यूजर ने लिखा कि लगता है ये डॉगी भी स्कूल का रेगुलर छात्र है. दूसरे ने मजाक में कहा कि आज तो बच्चों से ज्यादा ध्यान इसने लगाया है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि जानवरों का प्यार और अपनापन बिल्कुल सच्चा होता है. कई लोगों ने इसे देखकर अपने पालतू जानवरों की याद भी शेयर की. लोगों का कहना है कि ऐसे वीडियो इंटरनेट की भीड़ में राहत देने का काम करते हैं.
बताया जा रहा है कि यह कुत्ता लंबे समय से स्कूल परिसर के आसपास घूमता रहता है. बच्चे उसे रोज देखते हैं, उसके साथ खेलते हैं और खाना भी खिलाते हैं. धीरे-धीरे वह स्कूल का हिस्सा बन गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब भी स्कूल की असेंबली होती है, वह आसपास नजर आ जाता है. बच्चों से मिले प्यार ने शायद उसे भी स्कूल के माहौल का अपना हिस्सा बना दिया है. यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. यह हमें एक और जरूरी बात भी याद दिलाता है कि जानवर भी भावनाएं समझते हैं. प्यार और अपनापन उन्हें भी उतना ही महसूस होता है, जितना इंसानों को. सोशल मीडिया पर वायरल यह छोटा सा वीडियो लोगों को मुस्कुराने के साथ एक खूबसूरत संदेश भी दे रहा है कि इंसान और जानवरों के बीच प्यार का रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनता है.
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