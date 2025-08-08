Cute Video: कभी आंखें तो कभी खोले हाथ, स्कूल में प्रार्थना करते समय बच्ची का दिखा Cuteness अंदाज! देखें वायरल वीडियो

Cute Girl Video: स्कूल की यादों में अक्सर सबसे यादगार समय सुबह का रहता था जब सभी बच्चे प्रार्थना के लिए एक साथ लाइन में लगते थे. दोस्तों के साथ .सुबह-सुबह की मस्ती, प्रार्थना के दौरान एक दूसरे को तंग करना, लेट हो जाने पर सबसे पीछे लाइन में लग जाना, न जाने कितनी यादें होती है जो बस हमारे यादगार बन जाती है. वो दिन चाहकर भी न तो वापस आएंगे और न भूले जाएंगे. सच में वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे. मॉर्निंग असेंबली के दौरान प्रार्थना करते हुए अगर किसी की वीडियो को देख लें तो कई बार अपनी ही यादें ताजा हो जाती है. एक ऐसा वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें एक नटखट सी बच्ची की ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है जिससे आपको अपने क्लास के शरारती बच्चे की याद आ सकती है.

शरारत से भरा मासूम चेहरा

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक छोटी सी बच्ची स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान ऐसा-ऐसा लुक दे रही है कि आप चाहकर भी अपने आपको मुस्कुराने से रोक नहीं पाएंगे. पूरी प्रार्थना होने तक ऐसी हरकत करती रही कि देखने वाले को गुस्सा भी न आए और वो उसकी अदा पर फिदा हो जाए.

वीडियो में दिखा Cuteness अंदाज

इंस्टाग्राम पर @chanshal_tourism_camping नामक यूजर ने स्कूल में हो रही मॉर्निंग प्रार्थना की वीडियो को साझा किया है जिसमें बच्चों की लाइन में दूसरे नंबर पर खड़ी बच्ची ऐसे-ऐसे रिएक्शन दे रही है कि हर किसी का ध्यान उसी पर हो जाए. जहां एक तरफ सभी बच्चे ध्यानपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अजीबोगरीब चेहरे बना रही है. ओवर एक्टिंग करती बच्ची के चेहरे पर ही शरारते दिख रही है.

यूजर्स ने किए ये कमेंट्स

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पसंद भी किया जा रहा है. इस पर ज्यादातर कमेंट्स सो क्यूट वाले रहे. एक यूजर ने लिखा- ‘वह बच्चा मैं हूं...हर बार प्रार्थना में’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया- Cuteness overloaded. तीसरे यूजर ने कहा ‘बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा.’