Cute Video: कभी आंखें तो कभी खोले हाथ, स्कूल में प्रार्थना करते समय बच्ची का दिखा Cuteness अंदाज! देखें वायरल वीडियो
Advertisement
trendingNow12871710
Hindi Newsजरा हटके

Cute Video: कभी आंखें तो कभी खोले हाथ, स्कूल में प्रार्थना करते समय बच्ची का दिखा Cuteness अंदाज! देखें वायरल वीडियो

Cute Little Girl Video: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी सी बच्ची की नटखट हरकत को कैद किया गया है. प्रार्थना के दौरान कैसे-कैसे रिएक्शन दे रही है, देखकर आप भी कहेंगे Wow So Cute

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cute Video: कभी आंखें तो कभी खोले हाथ, स्कूल में प्रार्थना करते समय बच्ची का दिखा Cuteness अंदाज! देखें वायरल वीडियो

Cute Girl Video: स्कूल की यादों में अक्सर सबसे यादगार समय सुबह का रहता था जब सभी बच्चे प्रार्थना के लिए एक साथ लाइन में लगते थे. दोस्तों के साथ .सुबह-सुबह की मस्ती, प्रार्थना के दौरान एक दूसरे को तंग करना, लेट हो जाने पर सबसे पीछे लाइन में लग जाना, न जाने कितनी यादें होती है जो बस हमारे यादगार बन जाती है. वो दिन चाहकर भी न तो वापस आएंगे और न भूले जाएंगे. सच में वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे. मॉर्निंग असेंबली के दौरान प्रार्थना करते हुए अगर किसी की वीडियो को देख लें तो कई बार अपनी ही यादें ताजा हो जाती है. एक ऐसा वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें एक नटखट सी बच्ची की ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है जिससे आपको अपने क्लास के शरारती बच्चे की याद आ सकती है.

शरारत से भरा मासूम चेहरा

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक छोटी सी बच्ची स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान ऐसा-ऐसा लुक दे रही है कि आप चाहकर भी अपने आपको मुस्कुराने से रोक नहीं पाएंगे. पूरी प्रार्थना होने तक ऐसी हरकत करती रही कि देखने वाले को गुस्सा भी न आए और वो उसकी अदा पर फिदा हो जाए.

वीडियो में दिखा Cuteness अंदाज

इंस्टाग्राम पर @chanshal_tourism_camping नामक यूजर ने स्कूल में हो रही मॉर्निंग प्रार्थना की वीडियो को साझा किया है जिसमें बच्चों की लाइन में दूसरे नंबर पर खड़ी बच्ची ऐसे-ऐसे रिएक्शन दे रही है कि हर किसी का ध्यान उसी पर हो जाए. जहां एक तरफ सभी बच्चे ध्यानपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अजीबोगरीब चेहरे बना रही है. ओवर एक्टिंग करती बच्ची के चेहरे पर ही शरारते दिख रही है.

यूजर्स ने किए ये कमेंट्स

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पसंद भी किया जा रहा है. इस पर ज्यादातर कमेंट्स सो क्यूट वाले रहे. एक यूजर ने लिखा- ‘वह बच्चा मैं हूं...हर बार प्रार्थना में’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया- Cuteness overloaded. तीसरे यूजर ने कहा ‘बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा.’

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoViral News

Trending news

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
;