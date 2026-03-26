स्कूल प्रेयर में खड़ा 'लॉलीपॉप' खा रहा मासूम, वीडियो देख सबको याद आया अपना बचपन

Viral Little Student: सोशल मीडिया पर बच्चों के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनकी नटखट एक्टिविटी भी मासूमियत भरी होती है. आप याद कीजिए जब आप पहली या दूसरी क्लास में थे तो क्या-क्या करते थे? स्कूल की प्रार्थना में आंख खोलकर देखना हो या पेंसिल के छिलको को दूध में डालकर रबर बनाने की नाकाम कोशिश करना हो. हमने ऐसे कई काम किए जिनका कोई लॉजिक नहीं है और इसी का नाम बचपन है. इस बार जिस छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है, वो प्रार्थना में 'लॉलीपॉप' खाता नजर आ रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में सुबह की प्रार्थना हो रही है. जब सभी बच्चे संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं. तब लाइन में सबसे आगे खड़ा नन्हा छात्र आंखें बंद कर 'लॉलीपॉप' खा रहा है. मासूमियत भरा ये पल कैमरे में कैद हो रहा है. बच्चे को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उसका वीडियो बन रहा है. वो लॉलीपॉप या कैंडी की आखिरी बाइट लेता है और उसके बचे हुए प्लास्टिक के पाइप को अपनी शर्ट की जेब में रख लेता है.

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इस नारे से खुली आंख

जैसे ही वो 'लॉलीपॉप' खत्म करता है तभी सब बच्चे 'भारत माता की जय' के नारे लगाने लग जाते हैं. जैसे ही 'भारत माता की जय' का नारा लगता है वैसे ही बच्चे की आंख खुल जाती है. बच्चा तुरंत ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं. इसके अलावा इस छात्र के पीछे खड़े छात्र की पेंट की बेल्ड खुली हुई है. अब उसे समझ नहीं आ रहा कि प्रर्थना में पहले हाथ जोड़ें या पेंट संभालें. ये वीडियो लोगों को अपने बचपन की याद दिला रहा है.

वायरल हो गया वीडियो

स्कूल प्रेयर में 'लॉलीपॉप' खाते बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो देख लोग अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर @ll__shubham_kr_rana_ll नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 48 मिलियन से ज्यादा बार वीडियो देखा जा चुका है. इसके अलावा 1.5 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोली जनता?

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ज्यादा यूजर्स इस छात्र से ज्यादा इसके पीछे खड़े मासूम को नोटिस कर रहे हैं. वो बेचारा अपनी पेंट संभाल रहा है. एक यूजर ने लिखा, "पीछे तो देखो." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसने टाई नहीं पहनी सर, 5 रुपये का एक्स्ट्रा फाइन लो." एक अन्य यूजर ने लिखा, "लोलीपोप का नशा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.