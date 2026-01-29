दादा-दादी को डंडे के जोर पर खिलाया खाना, इंटरनेट पर वायरल हुआ मासूम पोती का प्यार

Viral Video: बच्चे घर की रौनक होते हैं. एक पोती अपने दादा-दादी को डंडे के जोर पर खाना खिला रही है. वीडियो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
Viral Video: छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनके हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. मासूम बच्चे घर की रौनक होते हैं, सारा दिन नाक में दम करके रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आंख से ओझल हो जाएं तो मन भी नहीं लगता. सोशल मीडिया पर एक पोती का मासूम वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने दादा-दादी को लठ के साथ खाना खिला रही है. आप भी देखें ये कमाल का वीडियो.
कैसे खाना खिला रही थी पोती?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बेड पर बैठे दादा दादी खाना खा रहे हैं. इस दौरान कमरे में उनकी पोटी अपने से दोगुना बड़ा डंडा लेकर आती है और रोटी खाने के लिए कहती है. इस दौरान दादा बार बार कहते हैं कि प्लेट में रोटी है, लेकिन पोती मानने को ही तैयार नहीं है और बार बार डंडा फर्श में मारकर डरा रही है और जबरन रोटी खिला रही है. वीडियो देखकर आप भी सोचेंगे कि ये कैसा दादा पोती का प्यार है. इस दौरान पीछे से एक महिला जो शायद उसकी मां है. वो कहती है कि बेटा दादा जी रोटी ले लेंगे, ऐसे कौन डंडा मारकर रोटी खिलाता है. इसके बाद पोती वहीं मुंह बनाकर बैठ जाती है जिसके बाद दादी जी कहते हैं कि जाओ रोटी ले आओ. इसके बाद वो रसोई में जाती है, जहां शायद उसके पिता खाना बना रहे हैं. वहां से दादा जी के लिए रोटी लेकर आती है. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब प्यार बटोर रहा है. इस वीडियो पर यूजर्स काफी प्यार लुटा रहे हैं और जमकर लाइक शेयर कर रहे हैं.
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @baby_naysha4 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 67 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बाबा जी की किस्मत देखो पोती खिला रही है और बेटा रोटी बना रहा है. दूसरे यूजर ने लिखा, दादा पोती का रिश्ता ऐसा ही होता है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.