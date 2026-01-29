Advertisement
trendingNow13090901
Hindi Newsजरा हटकेदादा-दादी को डंडे के जोर पर खिलाया खाना, इंटरनेट पर वायरल हुआ मासूम पोती का प्यार

दादा-दादी को डंडे के जोर पर खिलाया खाना, इंटरनेट पर वायरल हुआ मासूम पोती का प्यार

Viral Video: बच्चे घर की रौनक होते हैं. एक पोती अपने दादा-दादी को डंडे के जोर पर खाना खिला रही है. वीडियो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दादा-दादी को डंडे के जोर पर खिलाया खाना, इंटरनेट पर वायरल हुआ मासूम पोती का प्यार

Viral Video: छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनके हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. मासूम बच्चे घर की रौनक होते हैं, सारा दिन नाक में दम करके रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आंख से ओझल हो जाएं तो मन भी नहीं लगता. सोशल मीडिया पर एक पोती का मासूम वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने दादा-दादी को लठ के साथ खाना खिला रही है. आप भी देखें ये कमाल का वीडियो. 

कैसे खाना खिला रही थी पोती?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बेड पर बैठे दादा दादी खाना खा रहे हैं. इस दौरान कमरे में उनकी पोटी अपने से दोगुना बड़ा डंडा लेकर आती है और रोटी खाने के लिए कहती है. इस दौरान दादा बार बार कहते हैं कि प्लेट में रोटी है, लेकिन पोती मानने को ही तैयार नहीं है और बार बार डंडा फर्श में मारकर डरा रही है और जबरन रोटी खिला रही है. वीडियो देखकर आप भी सोचेंगे कि ये कैसा दादा पोती का प्यार है. इस दौरान पीछे से एक महिला जो शायद उसकी मां है. वो कहती है कि बेटा दादा जी रोटी ले लेंगे, ऐसे कौन डंडा मारकर रोटी खिलाता है. इसके बाद पोती वहीं मुंह बनाकर बैठ जाती है जिसके बाद दादी जी कहते हैं कि जाओ रोटी ले आओ. इसके बाद वो रसोई में जाती है, जहां शायद उसके पिता खाना बना रहे हैं. वहां से दादा जी के लिए रोटी लेकर आती है. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब प्यार बटोर रहा है. इस वीडियो पर यूजर्स काफी प्यार लुटा रहे हैं और जमकर लाइक शेयर कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: रेस्टोरेंट में अचानक बज गया राष्ट्रगान, कैमरे में कैद हुआ दिल जीत लेने वाला रिएक्शन

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BabyNaysha (@baby_naysha4)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @baby_naysha4 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 67 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बाबा जी की किस्मत देखो पोती खिला रही है और बेटा रोटी बना रहा है. दूसरे यूजर ने लिखा, दादा पोती का रिश्ता ऐसा ही होता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Cute Videoviral

Trending news

फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत