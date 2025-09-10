चुपचाप खा लो भगवान जी, वरना... जब छोटी बच्ची ने मंदिर में Cute तरीके से कही ऐसी बातें, जीता लाखों का दिल
चुपचाप खा लो भगवान जी, वरना... जब छोटी बच्ची ने मंदिर में Cute तरीके से कही ऐसी बातें, जीता लाखों का दिल

Kid Cute Video: छोटे बच्चों के वीडियो सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीत रहे हैं. ऐसा ही एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हा बच्चा भगवान को डांटते हुए कहता है कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो उन्हें पिट्टी पड़ेगी.

 

Sep 10, 2025
चुपचाप खा लो भगवान जी, वरना... जब छोटी बच्ची ने मंदिर में Cute तरीके से कही ऐसी बातें, जीता लाखों का दिल

Ganesh Chaturthi Viral Video: गणेश चतुर्थी का पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका उत्साह अभी भी देखने को मिल रहा है. इन दिनों छोटे बच्चों के वीडियो सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीत रहे हैं. ऐसा ही एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हा बच्चा भगवान को डांटते हुए कहता है कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो उन्हें पिट्टी पड़ेगी. यह मासूम अंदाज देखकर इंटरनेट पर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे हैं.

बच्चे ने क्यों डांटा भगवान को?

वीडियो में बच्चा भगवान की मूर्तियों से कहता है, “खाना खा लो, वरना पिट्टी पड़ेगी.” तभी उसकी मां बीच में आती हैं और प्यार से कहती हैं, “भगवान जी से ऐसे बात करते हैं?” मां की बात सुनकर बच्ची तुरंत अपनी टोन बदल देती है और फिर मीठे अंदाज में कहती है– “खाना खा लो, फिर सो जाना… टमाटर खा लो.” यही लाइन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो गई.

इंटरनेट क्यों हुआ दीवाना?

वीडियो शेयर होते ही लोगों ने ढेरों मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा, “सारे देवगणों में डर का माहौल.” तो किसी ने कहा, “टमाटर खा लो, यही तो मैं हूं.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अब कान्हा जी मना कैसे कर सकते हैं?” जबकि दूसरे ने कहा, “टॉफी से टमाटर तक... भगवान भी सोच रहे होंगे ये तो अन्याय है.” इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बच्चों की मासूम बातें सीधे दिल को छू जाती हैं. उनका भोला अंदाज और सच्चा प्यार लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है. यही वजह है कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर जल्दी-जल्दी वायरल हो जाते हैं.

जब बच्चे ने चुरा ली गणेश जी की मूर्ति

इसी तरह कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा गणेश जी की छोटी मूर्ति लेकर खेलने लगा था. मां ने उसे वापस रखने को कहा, लेकिन उसने शरारत में इंकार कर दिया. इस मासूम हरकत को देखकर लोग कहते रह गए, “बच्चों की दुनिया सच में सबसे प्यारी होती है.” ऐसे छोटे-छोटे पल हमें याद दिलाते हैं कि त्योहार सिर्फ पूजा और परंपरा नहीं, बल्कि बच्चों की हंसी और मासूमियत से भी खास बनते हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Cute VideoViral Video

