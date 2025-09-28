IndiGo पायलट ने फ्लाइट में किया अनाउंसमेंट, बोला- मेरी बेटी... वीडियो देख लोग हुए इमोशनल

IndiGo flight viral Video: अक्सर फ्लाइट्स पर पायलट्स सुरक्षा और रूटीन अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन इस बार एक खास मौके ने यात्रियों का दिल जीत लिया. इंडिगो की एक फ्लाइट के दौरान पायलट ने कुछ ऐसा बोला, जिससे पूरा माहौल खुशियों और तालियों से गूंज उठा. वजह थी उनकी नन्हीं बेटी, जो पहली बार अपने पिता की फ्लाइट में यात्री बनी. इस पल को वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर डाला गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

पहली बार फ्लाइट में बेटी बनी पापा की पैसेंजर

वीडियो की शुरुआत में पायलट अपनी 18 महीने की बेटी के साथ टैक्सी से एयरपोर्ट जाते दिखे. टेक्स्ट ओवरले में लिखा, “"मुझे पहली बार अपनी बेटी को पैसेंजर बनाकर उड़ान भरने का मौका मिला.” बेटी को गोद में लिए पायलट बेहद एक्साइटेड नजर आए. एयरपोर्ट पर मजेदार पल बिताने के बाद, वो अपनी ड्यूटी की ओर बढ़े. फ्लाइट में बैठने के बाद पायलट ने यात्रियों से खास अंदाज में अनाउंसमेंट किया.

पायलट का इमोशनल अनाउंसमेंट और यात्रियों की तालियां

माइक पर पायलट ने कहा कि “लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून. मैं आप सब का एक मिनट लूंगा.” फिर उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी का परिचय सबको कराया. उन्होंने बताया कि यह दिल्ली जाने वाली फ्लाइट उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि पहली बार उनकी बेटी और पत्नी उनके साथ सफर कर रही हैं. इस दौरान छोटी बच्ची मां के पास बैठी इधर-उधर देखती रही .यात्रियों ने तालियां बजाकर इस पल को और भी यादगार बना दिया.

लैंडिंग पर मुस्कानें और इंटरनेट पर प्यार

दिल्ली पहुंचने के बाद पायलट अपनी बेटी को गोद में लिए मुस्कुराते हुए यात्रियों को अलविदा कहते दिखे. बच्ची ने स्टाइलिश चश्मा पहनकर सबको हाथ हिलाया. एक यात्री ने तो यहां तक कह दिया, “यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यात्रा है.” इंस्टाग्राम पर पायलट ने वीडियो कैप्शन में लिखा, "आज की फ्लाइट सबसे खास रही, क्योंकि पैसेंजर थी सबसे क्यूट.” वीडियो तेजी से वायरल हुआ और 2 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुका है. यूजर्स ने इसे ‘सबसे प्यारा पल’ बताते हुए परिवार को ढेरों शुभकामनाएं दीं.

