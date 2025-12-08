Advertisement
Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:30 PM IST
महंगी कारें भी फीकी! साइकिल पर झूमकर निकली बाप-बेटी की जोड़ी, खुशियां देखकर अमीरों का भी दिल भर आया

Viral Video:  पिता-बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है और जब यह प्यार किसी वीडियो में कैद हो जाए तो इंटरनेट का दिल जीत लेता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही प्यारा वीडियो वायरल हुआ, जिसने लोगों को फिल्मों वाले सीन की याद दिला दी. वीडियो में एक पिता अपनी बेटी को साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले जा रहा है. इन वीडियो में  दोनों छोटी-सी यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे हैं. बेटी अपने पिता के कंधों पर बैठी मस्ती करती दिखती है, जबकि पिता मुस्कुराते हुए साइकिल चलाते हैं. जिसे देखकर लोग भावुक हो गए. 

साइकिल राइड पर पिता-बेटी की प्यारी बॉन्डिंग वायरल

सोशल मीडिया पर शेयर हुए इस वीडियो में पिता-बेटी की मासूम और खुशियों से भरी केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है. बेटी पिता के कंधों पर बैठकर रास्ते भर खिलखिलाती रहती है. वायरल क्लिप में एक बेहद मजेदार पल तब आता है जब बच्ची हाथ-पैर हिलाकर ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वह चल रही हो, जिस पर दोनों हंस पड़ते हैं। यही मासूम मस्ती लोगों को बेहद पसंद आई.

यह वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड किया जो पास से गुजर रही एक बस में बैठा था. उसने पिता-बेटी की यह मासूमियत भरी झलक कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर की. वीडियो देखते ही वायरल हो गया और हजारों लोग इस प्यारी जोड़ी की तारीफ करते नजर आए. लोगों ने कहा कि दोनों अपनी “छोटी-सी दुनिया” में बेहद खुश दिखाई देते हैं.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस्टाग्राम पर Rakesh Kumar Verma के नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं जबकि हजारों लोग इसे देखकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो पर आए कमेंट्स भी उतने ही दिल को छू लेने वाले हैं. एक यूजर ने लिखा कि वह उन्हें रोज बेटी को स्कूल छोड़ते समय देखता है और वह बहुत अच्छे इंसान हैं. एक ने सलाह दी कि सड़कें खतरनाक होती हैं, इसलिए सावधानी भी जरूरी है. कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो देखकर उनका दिन बन गया और यही वजह है कि वे इंटरनेट बिल भरते हैं.

