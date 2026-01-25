Advertisement
आधी रात को फार्महाउस में घुसा आदमखोर तेंदुआ; फिर चाकू से हुई खौफनाक भिड़ंत, शिकारी बन गया शिकार

Odisha News: ओडिशा के कटक जिले में आधी रात एक फार्महाउस में युवक का सामना तेंदुए से हो गया. जान बचाने के लिए उसने चाकू से हमला किया, जिससे तेंदुए की मौत हो गई. युवक गंभीर रूप से घायल हुआ. वन विभाग मामले की जांच कर रहा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:54 AM IST
कल्पना कीजिए... गहरी रात, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज़ें. ओडिशा के कटक जिले में ऐसा ही एक डरावना मंजर सामने आया, जब एक युवक का सामना सीधे आदमखोर तेंदुए से हो गया. यह घटना किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं, बल्कि हकीकत है, जहां जान बचाने के लिए युवक को रसोई के चाकू से तेंदुए से भिड़ना पड़ा. इस खौफनाक संघर्ष में तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना शुक्रवार देर रात की है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. लोग हैरान हैं कि जंगल का खतरनाक शिकारी आबादी वाले फार्महाउस तक आखिर कैसे पहुंच गया.

आधी रात को घर में घुसा तेंदुआ

यह सनसनीखेज मामला ओडिशा के कटक जिले के अनंतप्रसाद गांव का है, जो नरसिंहपुर वेस्ट फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत आता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायल युवक की पहचान सुभ्रांशु भोल के रूप में हुई है. उनके पिता सुधर्शन भोल के मुताबिक, सुभ्रांशु रात के समय फार्महाउस में अकेला था. तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई. जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर देखने गया, अचानक एक तेंदुआ घर के अंदर कूद पड़ा और सीधे उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से युवक संभल भी नहीं पाया और दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया. तेंदुआ लगातार उस पर झपटता रहा और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

चाकू से किया पलटवार, बचाई अपनी जान

पिता के अनुसार, सुभ्रांशु ने पहले तेंदुए को भगाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं रुका तो मजबूरी में रसोई में रखा चाकू उठा लिया. जान बचाने के लिए उसने तेंदुए पर एक के बाद एक कई वार किए. चाकू लगने से तेंदुआ कमजोर पड़ गया और कुछ देर में वहीं गिर पड़ा. इसी दौरान सुभ्रांशु किसी तरह खुद को एक कमरे में बंद करने में कामयाब रहा और फोन कर अपने पिता को पूरी घटना बताई. इसके बाद तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और युवक को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत गंभीर होने पर कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उसके शरीर पर कई गहरे घाव हैं और इलाज जारी है.

वन विभाग की जांच, इलाके में दहशत

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फार्महाउस से तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया. अतिरिक्त वन संरक्षक मनोज पात्रा ने बताया कि युवक को कई गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसकी हालत फिलहाल स्थिर है. उन्होंने कहा कि यह जांच की जा रही है कि तेंदुआ जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके तक कैसे पहुंचा. वन विभाग आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा रहा है, ताकि किसी और खतरे को रोका जा सके. इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है और लोग रात के समय घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

CuttackOdishaLeopard attackFarmhouse

