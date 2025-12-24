Advertisement
Country Without National Anthem: अधिकांश देशों का अपना एक राष्ट्रगान है जो देश की आधिकारिक पहचान बनता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जिसका कोई अपना राष्ट्रगान ही नहीं है. चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:15 PM IST
ये है बिना राष्ट्रगान का देश! आजादी के 65 साल बाद भी क्यों नहीं अपना National Anthem?

Country Without National Anthem: आपने भी बचपन में स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर के बाद राष्ट्रगान (जन गण मन) गाया होगा. ये 52 सेकेंड का गान भारत की आजादी, भाईचारा, भौगोलिक महत्व, अनेक संस्कृति, समृद्ध विरासत, शांति, सद्भाव और इतिहास का प्रतीक है. ये राष्ट्रगान नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाता है. जो नागरिकों को एक करने और देश के प्रति निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है. अधिकांश देशों का अपना एक राष्ट्रगान है जो देश की आधिकारिक पहचान बनता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जिसका कोई अपना राष्ट्रगान ही नहीं है. चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है.

ये है बिना राष्ट्रगान वाला देश
आज हम यूरोप में बसे साइप्रस देश की बात कर रहे हैं. ये देश दुनिया में काफी अनोखा है. इस देश का अपना कोई राष्ट्रगान ही नहीं है. साइप्रस में आधिकारिक तौर पर ग्रीक राष्ट्रगान (Hymn to Liberty) का यूज करता है. ये कोई व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे की बढ़ी वजह साइप्रस की आजादी से पहले से चली आ रही अनसुलझी हो माना जाता है. 

राष्ट्रगान के बिना ही आजादी
बाज 1960 की है जब साइप्रस एक आजाद देश की लिस्ट में शामिल हुआ. आजादी मिलते ही उसके संविधान में राष्ट्रीय प्रतीकों को तो साफ दर्शाया या परिभाषित किया गया था, लेकिन राष्ट्रगान का कहीं कोई जिक्र नहीं था. दरअसल, जब देश नया नया आजाद हुआ था उस समय मुख्य तौर पर दो कम्युनिटी के लोग है. एक थे तुर्की साइप्रस और दूसरे थे ग्रीक साइप्रस. ये दोनों समुदाय एक राष्ट्रगान पर सहमत ही नहीं हो पाए. जो राष्ट्रगान एक पक्ष को सही लगता तो दूसरा समुदाय इसे मानने से इंकार कर देता था. इसलिए साइप्रस आजादी के बाद भी कई सालों तक बिना किसी राष्ट्रगान के रहा. 
यह भी पढ़ें: अंग्रेजों की सेना में कितने भारतीय थे? इतिहास में क्यों नहीं सुनाई देती इनकी वीरगाथाएं

Add Zee News as a Preferred Source

 

अब कौन-सा राष्ट्रगान है?
दरअसल बात 1966 की है जब तुर्की साइप्रस समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दे दिया और मंत्रिपरिषद ने ग्रीस के राष्ट्रगान को साइप्रस के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया. ऐसा नहीं है कि पूरा साइप्रस ग्रीस के राष्ट्रगान को मानता है. नॉर्थ साइप्रस (जिसे सिर्फ तुर्की मान्यता देता है) की बात करें तो ये इस्तिकलाल मार्शी को इस्तेमाल करता है. पूरे साइप्रस पर कोई एक औपचारिक राष्ट्रगान नहीं है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

