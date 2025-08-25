Dance Video: दबंग 2 के गाने फेविकोल पर लड़की ने किया गजब डांस, वीडियो देख तारीफ करते नहीं थकेंगे आप!

Dance Video Viral: अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर छा रहा है। एक लड़कियों के ग्रुप का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर कहर मचा रहा है। वीडियो में कई लड़कियों के बीच डांस कर रही एक लड़की सबका ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आ रही है। बैकग्राउंड में चल रहे दबंग 2 फिल्म गाने- फेविकोल पर इस तरह से स्टेप्स करती नजर आई मानों करीना कपूर ही सामने खड़ी हो। वीडियो को देखकर आप भी तारीफ करते नहीं रुकेंगे।

वायरल हो रहा है डांस का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा डांस के वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक क्लासरूम है और उसमें कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं। पीछे से एक गाना सुनाई दे रहा है जो दबंग 2 मूवी का फेविकोल सॉन्ग है। इस गाने पर लड़की का बेहतरीन डांस देखने को मिल रहा है। इंटरनेट पर लड़की के डांस को खूब पसंद किया जा रहा है।

Add Zee News as a Preferred Source

अपने स्टेप्स से जीता लोगों का दिल

इंस्टाग्राम पर @sana_khan_78611111111 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक क्लासरूम में लड़कियां फेविकोल गाने पर डांस कर रही है जिसमें से एक कहर मचा रही है। एक-एक स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे मूवी के गाने में करीना कपूर ने किया था। इस वीडियो पर काफी लाइक्स और कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं.

यूजर्स ने पसंद किया डांस

सोशल मीडिया पर वायरल इस डांस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया। तरह-तरह के कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- डॉक्टर मैडम जी। लड़कियों की ड्रेस को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैडिकल की स्टूडेंट्स हो, लेकिन इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। हालांकि, डांस की तारीफ करें तो वो सच में काफी अच्छे स्टेप्स के साथ किया गया है.

ये भी पढ़ें- गुनाह कबूल करो, नारंगी जंपसूट पहनो और 'जेल' में जाकर कॉकटेल-सोडा के साथ जिंदगी का लो मजा, जानें किन लोगों की हुई बल्ले-बल्ले