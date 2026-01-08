इधर-उधर भाग रहा था मासूम, पापा ने लगाया ऐसा फनी आइडिया; यूजर्स बोले- फादर ऑफ द ईयर

Funny Idea Video: छोटे बच्चों को संभालना कोई मजाक बात नहीं है. बच्चे जितने क्यूट होते हैं उतने ही नटखट भी होते हैं. जब बच्चे पैरों पर चलना सीख जाते हैं तो मां बाप की नाक में दम कर देते हैं. सारा दिन दिमाग में यही टेंशन चलती रहती है कि कोई काम ना बिगाड़ दे. इस उम्र में बच्चों में समझ होती नहीं है और उनको हर चीज को करने की आदत होती है. जैसे मम्मी सब्जी काट रहीं हैं तो चाकू छीनने की कोशिश करेंगे. ऐसे में बच्चों की देखभाल किसी टास्क से कम नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पापा ने मासूम बेटे की देखभाल के लिए ऐसा काम किया जिससे वो इधर-उधर ना जाए और उसपर नजर भी ना रखनी पड़ें. आप भी देखें ये फनी वीडियो.

पापा ने ऐसे संभाला बच्चा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि महिला अपने पति के पास आती है और बेटे के बारे में पूछती है कि 'शान' कहां है. पापा कुर्सी पर बैठे फोन चला रहे थे और अपने पैरों को एक प्लास्टिक की टोकरी पर रखे थे. जब मां पूछती है कि उसका बेटा कहां हैं तो अपने पैरों के नीचे इशारा करके कहते हैं कि ये रहा. इसके बाद मां गुस्से में कहती है कि तुमने बच्चे को बंद कर रखा है, पैर हटाओ. इसके बाद ये व्यक्ति पैर हटाते हुए कहता है कि ये इधर-उधर भाग रहा था. जैसे ही पापा पैर हटाते हैं टोकरी के नीचे से नन्हा मासूम निकलता है. मासूम को देखते ही मां कहती है, "आ मेरा बेटा आजा." एक मां पूरे दिन बच्चे को संभालती है और घर का काम भी करती है, लेकिन पापा कुछ ही देर में इतने परेशान हो गए कि बच्चे को टोकरी से ढक दिया. पापा की ये फनी हरकत अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में बेड के नीचे आग लगाकर सोता है पूरा परिवार! वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @harmeetsaluja02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "फादर ऑफ द ईयर." दूसरे यूजर ने लिखा, "हां और मोहतरमा आप कैमरा लेकर बच्चे को ढूंढ़ने निकली थी, साजिश तो आपकी ही सारी और गालिया मिया जी को पड़वा रही हो."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.