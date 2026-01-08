Advertisement
trendingNow13068106
Hindi Newsजरा हटकेइधर-उधर भाग रहा था मासूम, पापा ने लगाया ऐसा फनी आइडिया; यूजर्स बोले- फादर ऑफ द ईयर

इधर-उधर भाग रहा था मासूम, पापा ने लगाया ऐसा फनी आइडिया; यूजर्स बोले- फादर ऑफ द ईयर

Most Funny Idea Video: पापा ने मासूम बेटे की देखभाल के लिए ऐसा काम किया जिससे वो इधर-उधर ना जाए और उस पर नजर भी ना रखनी पड़ें. अब पापा का ये फनी हरकत वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इधर-उधर भाग रहा था मासूम, पापा ने लगाया ऐसा फनी आइडिया; यूजर्स बोले- फादर ऑफ द ईयर

Funny Idea Video: छोटे बच्चों को संभालना कोई मजाक बात नहीं है. बच्चे जितने क्यूट होते हैं उतने ही नटखट भी होते हैं. जब बच्चे पैरों पर चलना सीख जाते हैं तो मां बाप की नाक में दम कर देते हैं. सारा दिन दिमाग में यही टेंशन चलती रहती है कि कोई काम ना बिगाड़ दे. इस उम्र में बच्चों में समझ होती नहीं है और उनको हर चीज को करने की आदत होती है. जैसे मम्मी सब्जी काट रहीं हैं तो चाकू छीनने की कोशिश करेंगे. ऐसे में बच्चों की देखभाल किसी टास्क से कम नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पापा ने मासूम बेटे की देखभाल के लिए ऐसा काम किया जिससे वो इधर-उधर ना जाए और उसपर नजर भी ना रखनी पड़ें. आप भी देखें ये फनी वीडियो. 

पापा ने ऐसे संभाला बच्चा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि महिला अपने पति के पास आती है और बेटे के बारे में पूछती है कि 'शान' कहां है. पापा कुर्सी पर बैठे फोन चला रहे थे और अपने पैरों को एक प्लास्टिक की टोकरी पर रखे थे. जब मां पूछती है कि उसका बेटा कहां हैं तो अपने पैरों के नीचे इशारा करके कहते हैं कि ये रहा. इसके बाद मां गुस्से में कहती है कि तुमने बच्चे को बंद कर रखा है, पैर हटाओ. इसके बाद ये व्यक्ति पैर हटाते हुए कहता है कि ये इधर-उधर भाग रहा था. जैसे ही पापा पैर हटाते हैं टोकरी के नीचे से नन्हा मासूम निकलता है. मासूम को देखते ही मां कहती है, "आ मेरा बेटा आजा." एक मां पूरे दिन बच्चे को संभालती है और घर का काम भी करती है, लेकिन पापा कुछ ही देर में इतने परेशान हो गए कि बच्चे को टोकरी से ढक दिया. पापा की ये फनी हरकत अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में बेड के नीचे आग लगाकर सोता है पूरा परिवार! वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @harmeetsaluja02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "फादर ऑफ द ईयर." दूसरे यूजर ने लिखा, "हां और मोहतरमा आप कैमरा लेकर बच्चे को ढूंढ़ने निकली थी, साजिश तो आपकी ही सारी और गालिया मिया जी को पड़वा रही हो."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

funny ideaviral

Trending news

IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें